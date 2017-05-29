Розенко: до 1 июля в Украине расширят перечень бесплатных лекарств

В рамках программы «Доступные лекарства» до 1 июля в Украине планируют расширить перечень бесплатных лекарств.

Сейчас по этой программе украинцы могут получить медикаменты от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы.

«До 1 июля мы должны расширить ассортимент препаратов по этим трем нозологиям (болезням, - ред.). Это первый шаг. Министерство здравоохранения должно подготовить предложение по расширению по этим трем нозологиям перечня товаров», - сообщил вице-премьер-минстр Павел Розенко журналистам после заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета.