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Рубрика: Новости Украины и мира
29-05-2017, 15:30
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Уже через неделю Войцех Балчун может лишиться должности главы «Укрзализныци»

5 июня глава «Укрзализныци» Войцех Балчун может лишиться своей должности. Именно в этот день заканчивается срок его контракта, а в Министерстве инфраструктуры весьма недовольны его работой.

«Вы знаете, у меня особых восторгов не было, у меня был кредит доверия, который он очень быстро исчерпал в течение месяца. Было рассмотрение вопроса ситуации "Укрзализныци" на транспортном профильном комитете Верховной Рады. Дискуссия была очень острой. Я выразил свое категорическое недовольство результатами работы. И я надеюсь, это будет учтено, в частности, Кабинетом министров. 5 июня истекает контракт. Я думаю, что он должен быть последней датой пребывания его на этом посту», - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала "Украина".


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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