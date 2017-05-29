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Рубрика: Новости Мариуполя
29-05-2017, 16:27
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В Мариуполе собирают выпускные наряды для детей из «серой зоны»

Депутат Нина Павлюк и организации «Женщины за мир» устроили в Мариуполе благотворительную акцию по сбору выпускных нарядов для ребят из «серой зоны» и малообеспеченных детей, собирает пресс-служба горсовета.

Девушкам и парням, которые не могут позволить себе дорогой наряд, нужны платья и костюмы. Их уже шлют не только из Мариуполя, но и из Славянска, Одессы и Киева. Их получат выпускники 9-х и 11-х классов из Чермалыка, Широкино и Орловского, а также мариупольские подростки из малообеспеченных семей.

Акция продлится и в июне.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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