В Мариуполе собирают выпускные наряды для детей из «серой зоны»

Депутат Нина Павлюк и организации «Женщины за мир» устроили в Мариуполе благотворительную акцию по сбору выпускных нарядов для ребят из «серой зоны» и малообеспеченных детей, собирает пресс-служба горсовета.

Девушкам и парням, которые не могут позволить себе дорогой наряд, нужны платья и костюмы. Их уже шлют не только из Мариуполя, но и из Славянска, Одессы и Киева. Их получат выпускники 9-х и 11-х классов из Чермалыка, Широкино и Орловского, а также мариупольские подростки из малообеспеченных семей.

Акция продлится и в июне.