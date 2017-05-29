В Минагрополитики прогнозируют, что майские заморозки уничтожили треть урожая фруктов и ягод

Минагрополитики прогнозирует, что из-за майских заморозков прогнозные показатели валового сбора урожая плодово-ягодных культур и винограда уменьшатся на 29%. Так, общий прогноз урожая ягод и фруктов уменьшен с 2 473 до 1 755 тыс. тонн.

В пресс-службе ведомства сообщают: «Наибольший ущерб понесли косточковые культуры – их прогнозный урожай уменьшен с 476 до 292 тысяч тонн (на 39%). В разрезе этих культур наибольший недобор урожая ожидается у абрикоса, персика и нектарина. Планируется собрать 33 300 тонн абрикос, 9 700 тонн персика и нектарина (против ранее прогнозируемых 71 и 18 тыс. тонн этих фруктов)».

По прогнозам, урожай винограда уменьшится на 13% (ожидается 333 тыс. тонн против предыдущего прогноза в 380 тыс. тонн).

А вот зерновые культуры на заморозки не отреагировали.