В Донецкой области отчим избил пьяную падчерицу

В правоохранительные органы Родинского обратилась 21-летняя девушка. Она заявила, что ее избил отчим. Она также потребовала забрать у родителей свою 4-летнюю дочь.

Как выяснилось, в тот день девушка ушла гулять с подругами, оставив дочь у матери. Домой она вернулась поздно в состоянии алкогольного опьянения и захотела продолжения «банкета» с друзьями, но уже взяв с собой маленькую дочь, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

После уговоров супруги отчим не сдержался и ударил падчерицу палкой по лицу. Свою вину мужчина признает, говорит, что был в ярости и не мог отпустить маленького ребенка на ночную прогулку с пьяной матерью.

По данному факту следственным отделом Покровского отдела полиции открытое уголовное производство по ч.1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан. С молодой матерью проведена профилактическая беседа по надлежащему выполнению ею своих родительских обязанностей. Эта семья взята на контроль правоохранителей.