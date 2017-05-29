Кабмин хочет узаконить «тайные тюрьмы» СБУ

Кабинет министров Украине предлагает Верховной Раде поддержать поправки в законы «О предварительном заключении» и «О Службе безопасности Украины», которыми хотят разрешить СБУ содержать в собственных изоляторах подозреваемых в уголовных и административных правонарушениях.
Соответствующий законопроект размещен на сайте Рады.
В тексте документа говорится, что он разработан в связи «с необходимостью урегулирования на законодательном уровне функционирования фактически существующих учреждений предварительного заключения Службы безопасности Украины».
При этом дополнительных трат из госбюджета не потребуется.