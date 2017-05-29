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Рубрика: Новости Украины и мира
29-05-2017, 18:58
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Кабмин хочет узаконить «тайные тюрьмы» СБУ

Кабинет министров Украине предлагает Верховной Раде поддержать поправки в законы «О предварительном заключении» и «О Службе безопасности Украины», которыми хотят разрешить СБУ содержать в собственных изоляторах подозреваемых в уголовных и административных правонарушениях.

Соответствующий законопроект размещен на сайте Рады.

В тексте документа говорится, что он разработан в связи «с необходимостью урегулирования на законодательном уровне функционирования фактически существующих учреждений предварительного заключения Службы безопасности Украины».

При этом дополнительных трат из госбюджета не потребуется.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»