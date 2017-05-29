Путин и Макрон впервые встретились и обсудили ситуацию на Донбассе

Сегодня, 29 мая, в Версале провели первые переговоры президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин. Напомним, Макрон лишь недавно возглавил страну по результатам выборов.

В частности, президенты обсудили ситуацию на востоке Украины.

«По ситуации в Украине мы говорили о различных деталях и о притворении в жизнь Минского процесса, так называемого, - рассказал журналистам Эммануэль Макрон. - Наше желание состоит в том, чтобы.. (я надеюсь, подтвердит президент Путин, то, что я скажу) мы хотели бы, чтобы в скорейшем времени были проведены переговоры в Нормандском формате и чтобы мы обсудили темы. И в этом Нормандском формате мы хотели бы заслушать доклад ОБСЕ о структурирующих элементах происходящих событий. Мы обменялись нашими взглядами по этой теме, я со своей стороны сказал, что я хотел бы, чтобы в рамках Минского процесса достигли деэскалации».