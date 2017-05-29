В офисах «Яндекс. Украина» провели обыски: компанию обвиняют в передаче данных российским спецслужбам

Сегодня сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в офисах «Яндекс. Украина» в Киеве и Одессе. В результате в ведомстве заявили, что компания передает данные о пользователях российским спецслужбам.

В сообщении СБУ говорится: «Правоохранители установили, что менеджмент компании незаконно собирал, накапливал и передавал в РФ персональные данные украинских граждан, в частности личные данные, род занятий, образ жизни, жилища, жительства, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронных адресов и аккаунтов в социальных сетях. Оперативники спецслужбы задокументировали, что среди граждан, информация о которых передавалась в РФ, есть сотрудники правоохранительных и специальных органов, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, других подразделений, участвующих в антитеррористической операции на востоке Украины, работники органов государственной власти и управления».

В СБУ уверяют, что вся эта информация передавалась для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных и информационно-подрывных операций в Украине.

Открыто уголовное производство по статье 111 Криминального кодекса (Государственная измена).