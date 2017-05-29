fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1330 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
29-05-2017, 20:35
Просмотров: 336
Комментариев: 0

«Укрзализныця» в июне планирует поднять тарифы на грузовые перевозки – СМИ

Издание «Деловая столица» пишет о том, что уже в следующем месяце «Укрзализныця» планирует на 22,5% поднять тарифы на грузовые перевозки. Об этом говорится в финансовом плане монополиста, с которым и ознакомились журналисты.

«Согласно обнародованному проекту финансового плана "Укрзализныци" на текущий год, уже с июня планируется поднять тарифы на грузовые железнодорожные перевозки на 22,5%. Программу реконструкции на железной дороге стоимостью более 20 млрд грн "Укрзализныця" планирует осуществить только за счет повышения тарифов для промышленности, отказавшись от экономии и поиска внутренних резервов», - пишет издание.




Port
Loading...

Читайте также:

В «Укрзализныце» заявляют, что не финансируют свои подразделения в ДНР-ЛНР

В СМИ появилась информация о том, что в прошлом году УЗ перечислила на неподконтрольные территории более 680 миллионов гривен


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»