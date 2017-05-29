«Укрзализныця» в июне планирует поднять тарифы на грузовые перевозки – СМИ

Издание «Деловая столица» пишет о том, что уже в следующем месяце «Укрзализныця» планирует на 22,5% поднять тарифы на грузовые перевозки. Об этом говорится в финансовом плане монополиста, с которым и ознакомились журналисты.

«Согласно обнародованному проекту финансового плана "Укрзализныци" на текущий год, уже с июня планируется поднять тарифы на грузовые железнодорожные перевозки на 22,5%. Программу реконструкции на железной дороге стоимостью более 20 млрд грн "Укрзализныця" планирует осуществить только за счет повышения тарифов для промышленности, отказавшись от экономии и поиска внутренних резервов», - пишет издание.