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Рубрика: Новости Украины и мира
29-05-2017, 21:26
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На Москву обрушился мощнейший ураган: Кремль не устоял, погибли 11 человек, 50 - пострадали

Сегодня днем на Москву обрушился невиданной силы ураган, порывы ветра достигают 16 метров в секунду. Ураган сорвал крыши со зданий, оборвал провода и повалил деревья.

По последним официальным данным, в результате 11 человек погибли, 50 – пострадали. «Из-за шквалистого, обрушившегося на Москву ветра за медицинской помощью в настоящий момент обратились более 50 пострадавших, среди них есть дети. Обращения продолжаются. 11 человек погибли», - сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Ветер повалил деревья в подмосковной резиденции премьер-министра России Дмитрия Медведева. Одно из них рухнуло возле парковки, перекрыв выезд нескольким представительским автомобилям.

Под натиском непогоды не устоял даже Кремль: порывы ветра сорвали часть кровли рядом с куполом Сенатского дворца.

Москвичи публикуют фото последствий урагана в социальных сетях:


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»