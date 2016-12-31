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Важные новости
Выбор редакции
---31-12-2016, 19:17---
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Дорогие читатели! С Новым годом!

«Мариупольские новости» поздравляют читателей с новогодними праздниками
---31-12-2016, 17:50---
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 Год Огненного Петуха: Чего ждать в новом 2017 году

Заглянем за завесу прогнозов
---31-12-2016, 12:31---
Просм 2726
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 Новый год-2017: приметы и обычаи

Как привлечь финансовое благополучие и счастье

 Port
Лента новостей
---31-12-2016, 19:05---
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Комм 0 
 Что ожидает Мариуполь в 2017 году во всех сферах?

О планах рассказал мэр города
---31-12-2016, 18:01---
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Порошенко под Мариуполем открыл современную систему предварительного обнаружения целей на Азовском море

Система «AEROS» производства США
---31-12-2016, 17:40---
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 В секторе «Мариуполь» президент провел совещание с военными и принял доклад о ситуации в зоне АТО

Также глава государства поздравил морских пехотинцев
---31-12-2016, 17:13---
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Петр Порошенко прибыл в Мариуполь: запланирован телемост с городами Донетчины

Также президент передаст пограничникам военную технику
---31-12-2016, 16:52---
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Комм 0 
 Мариупольцев призывают не использовать пиротехнику в новогоднюю ночь

В городе действует ограничение на пользование петардами и фейерверками
---31-12-2016, 16:21---
Просм 1853
Комм 0 
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Сутки в АТО: две атаки на Луганском направлении и мощные обстрелы под Мариуполем

Карта боевых действий
1 января
Модестов день

31 декабря 1968 - первый в мире полет сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144
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Как бойцы на передовой готовятся к праздникам

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