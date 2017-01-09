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Зверопой 3D
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Савона 05-01-2017 11-01-2017 10:00, 12:10, 13:50, 15:55, 17:00, 20:15 Мультиплекс 05-01-2017 11-01-2017 11:00, 13:15, 15:30, 17:45, 20:00 Мультиплекс 2D 05-01-2017 11-01-2017 10:10, 12:15
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Кредо убийцы 3D
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Савона 05-01-2017 11-01-2017 12:15, 14:30, 16:40, 18:00, 19:00, 21:20, 22:20 Мультиплекс 05-01-2017 11-01-2017 10:00, 12:20, 14:40, 17:00, 19:20, 21:40, 22:15, 00:00 Мультиплекс 2D 05-01-2017 11-01-2017 20:40, 23:00
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Слуга народа 2
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Савона 05-01-2017 11-01-2017 12:00 Мультиплекс 05-01-2017 11-01-2017 14:20, 16:25
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Ваяна 3D
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Савона 05-01-2017 11-01-2017 10:00 Мультиплекс 05-01-2017 11-01-2017 12:40
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Пробуждение 3D
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Савона 05-01-2017 11-01-2017 10:05, 19:05, 21:15 Мультиплекс 05-01-2017 11-01-2017 15:00, 17:20, 19:40, 22:00
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Изгой-один: Звёздные войны. Истории 3D
Кинотеатр Показ с Время сеансов Савона 05-01-2017 11-01-2017 14:20 Мультиплекс 05-01-2017 11-01-2017 10:10
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Новогодний корпоратив
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Мультиплекс 05-01-2017 11-01-2017 18:30, 00:10