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---01-02-2017, 19:53---
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Комм 0 
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С сегодняшнего дня было обещано снижение цен на некоторые виды лекарств, но…

… срок госрегулирования лекарственных средств отодвинули до апреля
---01-02-2017, 14:55---
Просм 2622
Комм 0 
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Сделать невозможное: Авдеевский коксохим продолжает работать и подавать тепло в дома жителей

Производительность на уровне 20%. Завод перешел на природный газ
---01-02-2017, 12:44---
Просм 2629
Комм 0 
[Фото]
Заседания штаба по ситуации в Авдеевке проходят каждые 2 часа

В городе удалось обеспечить на минимальном уровне работу всех систем жизнедеятельности

 Port
Лента новостей
---01-02-2017, 20:45---
Просм 1503
Комм 0 
[Фото] [Видео]
Кинологический центр полиции в Мариуполе готовят к открытию в конце февраля

Сейчас здесь тренируется 10 собак
---01-02-2017, 20:23---
Просм 1759
Комм 0 
[Фото]
Авдеевку поддерживают и спасают всем миром

Грузы с гуманитаркой и "общественной" помощью идут отовсюду
---01-02-2017, 19:34---
Просм 2320
Комм 0 
 Секретарь СНБО Турчинов поручил военным быть готовыми к возможному контрнаступлению

Он побывал сегодня на передовой линии обороны в Авдеевке
---01-02-2017, 19:14---
Просм 2061
Комм 0 
 В Мариуполе выявлены факты подделки паспортов

Мариупольские следователи начали досудебное расследование
---01-02-2017, 18:59---
Просм 2084
Комм 0 
 Итоги переговоров Контактной группы в Минске: обмен списками пленных, призыв к прекращению огня и отводу вооружений

Об заявил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик
---01-02-2017, 18:37---
Просм 2212
Комм 0 
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В Мариуполе начат капитальный ремонт пассажирских вагонов - всё по европейским нормам

Из Мариуполя в Киев и Львов люди будут ездить в поездах повышенной комфортности
1 февраля
Макарьев день, Макар-весноуказчик

1 февраля 1992 - Российско-американская декларация о завершении «холодной войны»
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Видео
Какие услуги для мариупольцев подорожают с февраля?

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---01-02-2017, 19:14--- В Мариуполе выявлены факты подделки паспортов
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---01-02-2017, 20:23---
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