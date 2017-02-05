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---05-02-2017, 17:22---
Просм 2800
Комм 0 
 Наконец-то в Авдеевке появился свет

Ремонтники восстановили электропитание
---05-02-2017, 09:25---
Просм 3258
Комм 0 
[Фото]
Сартану восстанавливают после обстрела (ДОПОЛНЕНО)

С утра начались полномасштабные работы
---05-02-2017, 08:56---
Просм 2785
Комм 0 
 Порошенко и Трамп созвонились: о чем впервые говорили президенты

Беседа длилась более часа

 Port
Лента новостей
---05-02-2017, 20:43---
Просм 1597
Комм 0 
 На Донетчине во время пожара погибла женщина и трехлетний ребенок

Горела квартира в Дружковке
---05-02-2017, 20:21---
Просм 1867
Комм 0 
 Полиция Мариуполя выясняет, кто избил мужчину возле кафе в центре города

В полицию поступило сразу три сообщения по данному факту
---05-02-2017, 20:01---
Просм 1617
Комм 0 
 Фильтр оружия, наркотиков и преступников: за январь на блокпостах Донетчины пресекли 352 правонарушения

Круглосуточно правоохранители несут здесь службу
---05-02-2017, 19:25---
Просм 2679
Комм 0 
[Фото]
Великая … не китайская «Стена» или мыльный пузырь?

То состояние, когда и бросить жалко, и денег на продолжение строительства нет. Да и ни к чему вся эта суета…
---05-02-2017, 19:11---
Просм 2151
Комм 0 
[Фото]
Мэр Мариуполя лично контролирует процесс восстановления поврежденных домов в Сартане

Все работы выполняются в максимально сжатые сроки
---05-02-2017, 18:58---
Просм 2067
Комм 0 
 В Авдеевке теплоснабжение перешло с аварийного на стабильный режим

Продолжаются работы по переходу на круглосуточное водоснабжение
6 февраля
Агафий-полухлебник

5 февраля 1992 - Украина установила дипломатические отношения с Норвегией
Слушайте радио онлайн!
Видео
Сколько заплатит Украина за блокаду Донбасса?

Очевидец
Вы стали очевидцем происшествия?
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