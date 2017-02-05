Важные новости
Выбор редакции
Наконец-то в Авдеевке появился свет
Ремонтники восстановили электропитание
Сартану восстанавливают после обстрела (ДОПОЛНЕНО)
С утра начались полномасштабные работы
Порошенко и Трамп созвонились: о чем впервые говорили президенты
Беседа длилась более часа
Лента новостей
На Донетчине во время пожара погибла женщина и трехлетний ребенок
Горела квартира в Дружковке
Полиция Мариуполя выясняет, кто избил мужчину возле кафе в центре города
В полицию поступило сразу три сообщения по данному факту
Фильтр оружия, наркотиков и преступников: за январь на блокпостах Донетчины пресекли 352 правонарушения
Круглосуточно правоохранители несут здесь службу
Великая … не китайская «Стена» или мыльный пузырь?
То состояние, когда и бросить жалко, и денег на продолжение строительства нет. Да и ни к чему вся эта суета…
Мэр Мариуполя лично контролирует процесс восстановления поврежденных домов в Сартане
Все работы выполняются в максимально сжатые сроки
В Авдеевке теплоснабжение перешло с аварийного на стабильный режим
Продолжаются работы по переходу на круглосуточное водоснабжение
|
|Слушайте радио онлайн!
|Видео
|Сколько заплатит Украина за блокаду Донбасса?
Очевидец
|
Вы стали очевидцем происшествия?
У вас есть интересная информация?
Расскажите об этом нам и мы опубликуем вашу новость на страницах сайта.
Заранее благодарны!
В рубриках
Новости Мариуполя » читать рубрику
Мэр Мариуполя лично контролирует процесс восстановления поврежденных домов в Сартане
Жителей Мариуполя напугал цвет воды в реке Кальчик
На Мариуполь надвигается похолодание и морозы
Новости Украины и мира » читать рубрику
Сколько заплатит Украина за блокаду Донбасса?
ООH обеспокоена тем, что Украина не платит пенсии некоторым переселенцам и жителям неподконтрольных территорий
Порошенко и Трамп созвонились: о чем впервые говорили президенты
Происшествия » читать рубрику
Полиция Мариуполя выясняет, кто избил мужчину возле кафе в центре города
В центре Мариуполя был жестоко избит молодой человек (ДОПОЛНЕНО)
Ушла спустя 1,5 часа после родов: переселенка бросила младенца в роддоме Мариуполя
Культура » читать рубрику
Владимир Высоцкий в Мариуполе снова собрал аншлаг
В Мариуполе прошел вечер памяти Кузьмы Скрябина
В Мариуполе покажут уникальные картины классиков 19 века из коллекции Бродского
Необычные новости » читать рубрику
В Мариуполе появился Альф из популярного сериала 80-х
Трамп на инаугурации сплагиатил речь злодея Бэйна из «Темного рыцаря»?
В небе над Россией взорвался метеорит
Страшно интересно » читать рубрику
Невероятная находка
Опять сенсация? Что может прилететь с неба…
Виртуальная премия Дарвина
-
Зверопой 3D
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Мультиплекс 02-02-2017 08-02-2017 11:00
-
Космос между нами
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Мультиплекс 02-02-2017 08-02-2017 10:35, 15:35
-
Семейное ограбление
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Мультиплекс 02-02-2017 08-02-2017 15:15
-
Звонки
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Савона 02-02-2017 08-02-2017 10:00, 12:10, 14:20, 16:20, 18:45, 20:40 Мультиплекс 02-02-2017 08-02-2017 17:10, 19:20, 21:30, 23:40
-
Правило боя
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Мультиплекс 02-02-2017 08-02-2017 13:00
-
Почему он?
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Мультиплекс 02-02-2017 08-02-2017 22:30
-
Балерина 3D
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Савона 02-02-2017 08-02-2017 10:05, 12:05, 13:50, 17:40 Мультиплекс 02-02-2017 08-02-2017 10:05, 11:15, 13:15
-
Великая стена 3D
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Савона 02-02-2017 08-02-2017 10:00, 12:00, 14:10, 15:35, 18:30, 20:50, 21:40 Мультиплекс 02-02-2017 08-02-2017 12:00, 14:10, 16:20, 18:30, 19:35, 20:40, 21:45, 23:00, 23:55 Мультиплекс 2D 02-02-2017 08-02-2017 17:25
-
Три Икса: Реактивизация 3D
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Савона 02-02-2017 08-02-2017 16:30, 19:25 Мультиплекс 02-02-2017 08-02-2017 13:20, 18:00, 20:15