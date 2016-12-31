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Система «AEROS» производства США
В секторе «Мариуполь» президент провел совещание с военными и принял доклад о ситуации в зоне АТО
Также глава государства поздравил морских пехотинцев
Петр Порошенко прибыл в Мариуполь: запланирован телемост с городами Донетчины
Также президент передаст пограничникам военную технику
Мариупольцев призывают не использовать пиротехнику в новогоднюю ночь
В городе действует ограничение на пользование петардами и фейерверками
Сутки в АТО: две атаки на Луганском направлении и мощные обстрелы под Мариуполем
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В Украине с 1 января может прекратить работу реестр е-деклараций
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В Мариуполе из-за «буржуйки» загорелся жилой дом, хозяин погиб
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Мариуполец на автомобиле влетел в столб
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В Мариуполе завершился международный фестиваль «Музичний листопад»: жюри оценило его уникальность и высокий уровень
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Главная новогодняя елка Мариуполя: сейчас и 63 года назад
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Виртуальная премия Дарвина
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Зверопой 3D
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Савона 29-12-2016 04-01-2017 10:20, 12:20, 14:10, 18:05, 19:10 Мультиплекс 29-12-2016 04-01-2017 10:15, 12:30, 14:45, 17:00, 19:15, 20:00
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Слуга народа 2
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Савона 29-12-2016 04-01-2017 16:10, 20:05, 22:05 Мультиплекс 29-12-2016 04-01-2017 12:40, 14:45
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Ваяна 3D
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Савона 29-12-2016 04-01-2017 10:05, 12:05, 14:25, 17:00 Мультиплекс 29-12-2016 04-01-2017 12:40 Мультиплекс 2D 29-12-2016 04-01-2017 10:20, 16:50
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Пробуждение 3D
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Савона 29-12-2016 04-01-2017 10:00, 14:45, 16:35, 18:50, 21:15 Мультиплекс 29-12-2016 04-01-2017 11:00, 13:20, 15:40, 18:00
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Изгой-один: Звёздные войны. Истории 3D
Кинотеатр Показ с Время сеансов Савона 29-12-2016 04-01-2017 12:10, 21:00 Мультиплекс 29-12-2016 04-01-2017 10:00, 17:20
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Новогодний корпоратив
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Мультиплекс 29-12-2016 04-01-2017 15:00, 21:30, 23:40