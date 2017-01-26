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Выбор редакции
---26-01-2017, 09:56---
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Комм 0 
 Нововведения от МВД: украинцев хотят обязать сдавать на водительские права каждые 5-15 лет

Также хотят изменить вид самого удостоверения
---26-01-2017, 09:23---
Просм 2329
Комм 0 
 АТЦ: в секторе «М» били из тяжелой артиллерии, «Градов» и БМП

На Мариупольском направлении неспокойно
---26-01-2017, 08:47---
Просм 2843
Комм 0 
[Фото]
Торговая блокада Донбасса: ветераны АТО перекрыли железную дорогу на Луганщине

Блокпост уже пытались прорвать

 Port
Лента новостей
---26-01-2017, 13:45---
Просм 423
Комм 0 
[Фото]
Увеличиваются тарифы на железнодорожные перевозки

И именно на пассажирские перевозки и багажа…
---26-01-2017, 13:25---
Просм 415
Комм 0 
 В Мариуполе все-таки отремонтируют сгоревшее здание горсовета

Также благоустроят площадь возле административного здания
---26-01-2017, 12:25---
Просм 570
Комм 0 
[Фото]
В Мариуполе вооруженные преступники угнали автомобиль

Брошенную машину уже через 15 минут нашли полицейские
---26-01-2017, 12:03---
Просм 1581
Комм 0 
[Фото]
Мариупольцы пели песни Высоцкого и объяснялись ему в любви

Поклонники творчества отметили 79-летие со дня рождения Владимира Высоцкого
---26-01-2017, 11:40---
Просм 1925
Комм 0 
[Фото]
Рыбный цех, склад или офис? В Волонтеровке рекордными темпами «растут» незаконные постройки

А жители жалуются, что их проблемами никто не занимается
---26-01-2017, 11:03---
Просм 1756
Комм 0 
 В Мариуполь доставили 15 новых автобусов: они соединят МКР «Восточный» с ТРЦ «ПортСити»

Вскоре транспорт выйдет на маршруты 15а и 15б
26 января
День работника контрольно-ревизионной службы Украины

26 января – Ермилов день
Слушайте радио онлайн!
Видео
Сессия городского совета Мариуполя

Очевидец
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---26-01-2017, 11:40---
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