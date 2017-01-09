vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1115 человек и Вы
m
Новости
Prizma

Важные новости
Выбор редакции
---09-01-2017, 20:53---
Просм 2466
Комм 0 
[Фото]
Чего стоит ожидать в наступившем году?

Начнём с экономического прогноза на первые месяцы, но уже они покажут, что «пояса» ещё не исчерпали своих резервов…
---09-01-2017, 19:39---
Просм 3062
Комм 0 
[Видео]
Сегодня на фронте применили «Грады», ранены 2 бойцов

Зафиксировано 27 обстрелов
---09-01-2017, 14:32---
Просм 2574
Комм 0 
 Под Мариуполем в результате обстрелов ранена 11-летняя девочка

Об этом сообщают представители ДНР

 Port
9 января
Степанов день

9 января – 1792 - заключён Ясский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну 1787-1792
Слушайте радио онлайн!
Видео
Мариуполь готовится к Рождеству

Очевидец
Вы стали очевидцем происшествия?
У вас есть интересная информация?

Расскажите об этом нам и мы опубликуем вашу новость на страницах сайта.

Заранее благодарны!

 Автор*:
 Контакты (Ваш email или номер телефона):
 Текст сообщения*:

Защитный код:*

 *-обязательные поля
В рубриках
Новости Мариуполя » читать рубрику
---09-01-2017, 20:20--- Под Мариуполем сегодня били из БМП
---09-01-2017, 18:13--- Под Мариуполем автодор «наказали» за несвоевременную уборку снега на дорогах
---09-01-2017, 15:37--- На Мариупольском направлении продолжаются вооруженные провокации, стреляли из артиллерии и танков
Новости Донбасса » читать рубрику
---09-01-2017, 19:39---
[Видео]
Сегодня на фронте применили «Грады», ранены 2 бойцов
---09-01-2017, 19:16--- В СБУ отказываются комментировать информацию о пропавших в зоне АТО военных
---09-01-2017, 18:41--- Двое бойцов в зоне АТО получили небоевые ранения
Новости Украины и мира » читать рубрику
---09-01-2017, 16:41--- В Нидерландах задержали журналиста с останками жертв сбитого на Донбассе «Боинга»
---06-01-2017, 20:05---
[Видео]
Президент поздравил украинцев с Рождеством и призвал помолиться за воинов-защитников
---06-01-2017, 09:57--- Новый призыв 2017: повестки получат офицеры запаса, не служившие в ВСУ
Экономика и закон » читать рубрику
---09-01-2017, 20:53---
[Фото]
Чего стоит ожидать в наступившем году?
---06-01-2017, 13:52---
[Фото]
Отныне в Украине вместо 1-2 лет, на регистрацию лекарств понадобится 17 дней
---05-01-2017, 20:35---
[Фото]
Ничто так не портит людей, как … земельный вопрос
Происшествия » читать рубрику
---09-01-2017, 09:45---
[Фото]
В Мариуполе автомобиль медицинской службы полиции попал в ДТП: есть пострадавшие
---09-01-2017, 09:00--- В Мариуполе пьяный военный на «Форде» врезался в электроопору
---06-01-2017, 14:06---
[Фото]
На Левобережье Мариуполя произошло ДТП: происшествие парализовало движение трамваев
Журналистский блог » читать рубрику
---23-12-2016, 13:20--- Кто взорвал Косяка в Донецке?
---19-12-2016, 14:47--- Не о
---09-12-2016, 17:22--- Приступы агрессии у военнослужащих. ЧП на блокпосту при въезде в Мариуполь.
Культура » читать рубрику
---06-01-2017, 20:21---
[Фото]
Заглянем в будущее? Гадания на Рождество
---06-01-2017, 19:48--- Рождество Христово – 2017: что можно и что нельзя делать в светлый праздник
---05-01-2017, 18:39--- Рождественский сочельник 2017: традиции праздника
Шоубиз » читать рубрику
---06-01-2017, 18:58---
[Фото]
Четверо представителей Донбасса борются за право представлять Украину на «Евровидении-2017»
---19-12-2016, 17:12--- Наташа Королева через суд будет добиваться права приезжать в Украину
---16-12-2016, 20:50--- У Райана Рейнольдса появилась звезда на голливудской Аллее славы
Необычные новости » читать рубрику
---09-01-2017, 13:17---
[Видео]
В небе над Россией взорвался метеорит
---03-01-2017, 20:58--- В США близнецы родились в разные годы
---03-01-2017, 14:06--- Украинцы сегодня смогут наблюдать метеоритный дождь
Аналитика » читать рубрику
---20-11-2016, 14:03---
[Фото]
Печальная статистика последних лет
---07-11-2016, 19:39--- 9 кг колбасы, 10 носков в год и зимнее пальто на 7 лет: Кабмин пересмотрел потребительскую корзину
---21-10-2016, 10:09---
[Фото]
«Слуги народа» вновь сами себе увеличили зарплаты
Страшно интересно » читать рубрику
---18-10-2014, 20:52---
[Фото]
Невероятная находка
---17-10-2014, 08:25---
[Фото] [Видео]
Опять сенсация? Что может прилететь с неба…
---12-10-2014, 20:55---
[Фото]
Виртуальная премия Дарвина
История Мариуполя » читать рубрику
---20-11-2015, 11:14---
[Видео]
Мариуполь 1960 г. Комбинат
---10-11-2015, 13:47---
[Видео]
Мариуполь 1957 год. Комбинат им. Ильича
---30-06-2014, 16:59---
[Фото]
Размышление у парадного мариупольского подъезда


Спорт » читать рубрику
Здоровье » читать рубрику
Образование » читать рубрику
Автоновости » читать рубрику
Налоговый вестник » читать рубрику
Анекдот дня » читать рубрику
Советы специалиста » читать рубрику
Афиша | Кино
Партнеры