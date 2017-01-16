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Выбор редакции
---16-01-2017, 13:34---
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 В секторе «Мариуполь» больше всего обстрелов: вблизи Азовского моря применили пушки

Украинские войска ведут интенсивный ответный огонь
---16-01-2017, 10:58---
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Комм 0 
[Фото]
Автодороги Донетчины заснежены, машины заносит

Водителей предупреждают о наиболее сложных участках
---16-01-2017, 10:39---
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 Новые нормы: украинцам пообещали уменьшить плату за тепло на 15%, но не всем

Приняты новые Государственные строительные нормы

 Port
Лента новостей
---16-01-2017, 17:54---
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 Правила крещенских купаний: что мариупольцам советуют спасатели и медики

Стоит помнить о правилах безопасности
---16-01-2017, 17:28---
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Комм 0 
[Фото]
17-метровая ёлка покинула площадь Свободы в Мариуполе

Демонтаж велся при помощи спецтехники
---16-01-2017, 16:59---
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Комм 0 
 Инфляция «съела» 251 миллион гривен, выделенных на восстановление Донбасса

Комиссия начала проверку использования средств, выделенных для Донецкой и Луганской областей
---16-01-2017, 16:49---
Просм 470
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 Пенсионный шок: в Минсоцполитики рассказали, чего коснется пенсионная реформа

Законопроект планируется подать на рассмотрение Верховной Рады в марте 2017 года
---16-01-2017, 16:14---
Просм 1467
Комм 0 
[Фото]
Жители Талаковки и Гнутово получили 1000 продуктовых наборов

Им передали продукты питания первой необходимости, а также коробки конфет
---16-01-2017, 15:45---
Просм 1993
Комм 0 
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Мариуполь готовится к Крещению: на море прорубили две купели

Специалисты спасательно-аварийной водолазной службы очистили дно от посторонних предметов
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---16-01-2017, 17:28---
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17-метровая ёлка покинула площадь Свободы в Мариуполе
---16-01-2017, 16:14---
[Фото]
Жители Талаковки и Гнутово получили 1000 продуктовых наборов
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---13-01-2017, 19:20---
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Четверо представителей Донбасса борются за право представлять Украину на «Евровидении-2017»
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