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---21-01-2017, 19:36---
Просм 3216
Комм 0 
[Фото]
В Мариуполе авто превратилось в груду металла, врезавшись в столб: есть погибшие и пострадавшие

По предварительной информации, в салоне машины были военные
---21-01-2017, 15:52---
Просм 2504
Комм 0 
 В Киеве хотели убить народного депутата

Задержаны два человека
---21-01-2017, 11:38---
Просм 3143
Комм 0 
 Гиви ранен

На совещании «Сомали» произошла перестрелка

 Port
Лента новостей
---21-01-2017, 20:52---
Просм 522
Комм 0 
[Видео]
АТЦ: сегодня Мариупольское направление оказалось в эпицентре боевых действий

Всего за день зафиксировано 21 нарушение тишины
---21-01-2017, 20:27---
Просм 780
Комм 0 
 В штабе АТО подтвердили, что в смертельное ДТП в Мариуполе попали военные

Один погиб, один – пострадал
---21-01-2017, 20:07---
Просм 2233
Комм 0 
[Фото]
Несмотря на установку общедомовых теплосчётчиков, экономии вы вряд ли дождётесь

Тому есть масса причин…
---21-01-2017, 18:52---
Просм 1998
Комм 0 
 Донецкую фильтровальную станцию обстреляли, когда там был Александр Хуг

Возле станции и патруля ОБСЕ разрывались мины
---21-01-2017, 18:19---
Просм 1436
Комм 0 
[Фото]
Дети из Мариупольской школы-интерната вернулись домой после поездки в Киев

О своих впечатлениях они рассказали начальнику областной полиции
---21-01-2017, 17:59---
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Комм 0 
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В Мариуполе прошел митинг против войны

Местные активисты присоединились к всеукраинской акции «Стоп Путин»
22 января
Международный день объятий

21 января – Емелин день, Емельян зимний
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В Крещение - море по колено или сюрприз на побережье Мариуполя

Очевидец
Вы стали очевидцем происшествия?
У вас есть интересная информация?

Расскажите об этом нам и мы опубликуем вашу новость на страницах сайта.

Заранее благодарны!

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---21-01-2017, 18:19---
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Дети из Мариупольской школы-интерната вернулись домой после поездки в Киев
---21-01-2017, 17:59---
[Фото]
В Мариуполе прошел митинг против войны
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---21-01-2017, 20:52---
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