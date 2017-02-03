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К счастью, никто из мирных жителей не пострадал

 Port
4 февраля
Максимов день, Максим-утешитель

3 февраля – 1815 - В Швейцарии основана первая в мире фабрика по производству твердого сыра
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Работа мариупольских комбинатов стабилизировалась

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