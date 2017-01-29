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---29-01-2017, 18:45---
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Комм 0 
 Полторак: украинские бойцы заняли новые позиции в результате боев под Авдеевкой

Атака ДНР отбита
---29-01-2017, 14:28---
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Как оплачивать коммуналку тем, кто сэкономил субсидии

Вы имеете полное право при экономии субсидии платить 1 гривну до момента использования всей суммы экономии…

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30 января
Международный день БЕЗ интернета

29 января – День мобилизации против угрозы ядерной войны
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Безопасен ли общественный транспорт в Мариуполе?

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