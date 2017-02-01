Важные новости
Выбор редакции
С сегодняшнего дня было обещано снижение цен на некоторые виды лекарств, но…
… срок госрегулирования лекарственных средств отодвинули до апреля
Сделать невозможное: Авдеевский коксохим продолжает работать и подавать тепло в дома жителей
Производительность на уровне 20%. Завод перешел на природный газ
Заседания штаба по ситуации в Авдеевке проходят каждые 2 часа
В городе удалось обеспечить на минимальном уровне работу всех систем жизнедеятельности
Лента новостей
Кинологический центр полиции в Мариуполе готовят к открытию в конце февраля
Сейчас здесь тренируется 10 собак
Авдеевку поддерживают и спасают всем миром
Грузы с гуманитаркой и "общественной" помощью идут отовсюду
Секретарь СНБО Турчинов поручил военным быть готовыми к возможному контрнаступлению
Он побывал сегодня на передовой линии обороны в Авдеевке
В Мариуполе выявлены факты подделки паспортов
Мариупольские следователи начали досудебное расследование
Итоги переговоров Контактной группы в Минске: обмен списками пленных, призыв к прекращению огня и отводу вооружений
Об заявил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик
В Мариуполе начат капитальный ремонт пассажирских вагонов - всё по европейским нормам
Из Мариуполя в Киев и Львов люди будут ездить в поездах повышенной комфортности
|
|Слушайте радио онлайн!
|Видео
|Какие услуги для мариупольцев подорожают с февраля?
Очевидец
|
Вы стали очевидцем происшествия?
У вас есть интересная информация?
Расскажите об этом нам и мы опубликуем вашу новость на страницах сайта.
Заранее благодарны!
В рубриках
Новости Мариуполя » читать рубрику
Какие услуги для мариупольцев подорожают с февраля?
Кинологический центр полиции в Мариуполе готовят к открытию в конце февраля
В Мариуполе выявлены факты подделки паспортов
Новости Украины и мира » читать рубрику
Порошенко собирает Военный кабинет СНБО из-за ситуации в Авдеевке, – источник
Сирийский лидер Башар Асад попал в больницу с инсультом
В Киеве перезахоронили поэта Александра Олеся
Происшествия » читать рубрику
Мариуполец оказался в горящей яме с мусором
В Мариуполе под окнами райгосадминистрации нашли труп
Еще одно ДТП в Мариуполе
Культура » читать рубрику
Мариупольцы увидели шедевры человека-огня
Мариуполь вернул в Крым 80 картин Куинджи
Мариупольцы пели песни Высоцкого и объяснялись ему в любви
Необычные новости » читать рубрику
В Мариуполе появился Альф из популярного сериала 80-х
Трамп на инаугурации сплагиатил речь злодея Бэйна из «Темного рыцаря»?
В небе над Россией взорвался метеорит
Страшно интересно » читать рубрику
Невероятная находка
Опять сенсация? Что может прилететь с неба…
Виртуальная премия Дарвина
-
Зверопой 3D
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Мультиплекс 26-01-2017 01-02-2017 10:00, 12:25
-
Кредо убийцы 3D
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Савона 26-01-2017 01-02-2017 13:50, 16:15, 19:15 Мультиплекс 26-01-2017 01-02-2017 15:40 Мультиплекс 2D 26-01-2017 01-02-2017 13:35
-
Семейное ограбление
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Мультиплекс 26-01-2017 01-02-2017 17:35, 21:30
-
Правило боя
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Мультиплекс 26-01-2017 01-02-2017 15:45, 19:30
-
Почему он?
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Савона 26-01-2017 01-02-2017 18:20, 21:30 Мультиплекс 26-01-2017 01-02-2017 18:30, 20:45, 23:25
-
Трансформация
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Савона 26-01-2017 01-02-2017 10:00, 21:30
-
Снежная королева 3: Огонь и лед
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Мультиплекс 26-01-2017 01-02-2017 11:25 Мультиплекс 2D 26-01-2017 01-02-2017 10:00
-
Пробуждение 3D
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Мультиплекс 26-01-2017 01-02-2017 13:20
-
Балерина 3D
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Савона 26-01-2017 01-02-2017 10:00, 11:50, 13:35, 17:30 Мультиплекс 26-01-2017 01-02-2017 10:30, 14:40, 16:35 Мультиплекс 2D 26-01-2017 01-02-2017 11:50
-
Не стучи дважды
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Мультиплекс 26-01-2017 01-02-2017 23:00
-
2+1
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Савона 26-01-2017 01-02-2017 11:40, 15:20
-
Три Икса: Реактивизация 3D
Кинотеатр Показ с по Время сеансов Савона 26-01-2017 01-02-2017 12:00, 14:05, 16:05, 18:30, 20:40 Мультиплекс 26-01-2017 01-02-2017 12:15, 16:45, 18:00, 19:00, 20:15, 21:15, 22:30, 23:30 Мультиплекс 2D 26-01-2017 01-02-2017 14:30