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Рубрика: Спорт
23-12-2016, 20:11
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Стипендии как стимул: в Мариуполе будут поощрять спортсменов

Сегодня на заседании сессии горсовета начальник управления физической культуры и спорта Давид Табатадзе представил на рассмотрение четыре проекта, направленных на поощрение перспективных спортсменов Мариуполя и стимулирование их на достижение лучших результатов, прославление города и страны на международной арене.

Депутаты поддержали проекты и проголосовали «за». Так, в 2017 году спортсмены неолимпийских видов спорта, перспективные и с ограниченными физическими способностями, будут получать премии и стипендии, сообщает пресс-служба горсовета.

Согласно проектам, например, спортсмены неолимпийских видов спорта, занявшие 1-3 места на европейских и мировых соревнованиях будут получать ежемесячную стипендию. Ее размер будет составлять три прогнозируемые минимальные зарплаты.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»