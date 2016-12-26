Депутаты поддержали развитие баскетбола в Мариуполе и проголосовали за проект решения, согласно которому выделяется финансирование на участия МБК «Мариуполь» и команды КП «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» в чемпионатах Украины. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.
Согласно проекту, расходы на участие МБК «Мариуполь» в высшей лиге Чемпионата Украины по баскетболу сезона 2016/2017 проводятся управлением физической культуры и спорта городского совета за счет ассигнований городского бюджета. Расходы в 2017 году составляют 456 872 грн.
А для участия в Высшей юношеский баскетбольной лиге Украины команды КП «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» необходимо финансирование в размере 28 тыс.грн.
Баскетбольные команды Мариуполя будут финансировать из городского бюджета
Депутаты поддержали развитие баскетбола в Мариуполе и проголосовали за проект решения, согласно которому выделяется финансирование на участия МБК «Мариуполь» и команды КП «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» в чемпионатах Украины. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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