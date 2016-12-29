В Мариуполе снижается количество заболевших ОРВИ и гриппом

На текущей неделе отмечается положительная динамика по заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) в Мариуполе. Число заболевших ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей сократилось на 617 человек (с 3952 до 3335 случаев) или на 15,6%, сообщает пресс-служба горсовета.

Показатель заболеваемости ОРВИ на 100 тысяч человек составил 696,6, что на 24,5% ниже эпидемического порога.

В возрастной структуре заболевших острыми респираторно-вирусными инфекциями на текущей неделе преобладают взрослые – 52,3%. Отмечается существенное снижение заболеваемости среди школьников на 56,1% или на 712 случаев, что подтверждает правильную тактику в проведении ограничительных мероприятий (приостановление учебного процесса в школах с 19 декабря).

Удельный вес госпитализированных больных – 3,4% (102 чел) из общего числа заболевших, в основном – это дети.

Первичный диагноз «грипп» установлен у 21 заболевшего.