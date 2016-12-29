Нафтогаз выступает за монетизацию субсидий

Глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев 28 декабря на встрече с журналистами заявил, что украинские получатели субсидий лишены экономических стимулов для экономии газа. «Ключом для запуска рынка газа для населения является модернизация системы субсидий», - сказал Андрей Коболев.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» поясняет, что нынешний механизм предоставления субсидий на покрытие расходов по оплате жилищно-коммунальных слуг показал свою несостоятельность. Поэтому монетизация субсидий позволит запустить для населения рынок газа, тогда граждане будут иметь возможность выбирать поставщика газа для себя и на своё усмотрение.

Коболев при этом пояснил: «Чтобы правильно работал рынок, нужно, чтобы у субсидиантов были стимулы экономить… Они будут больше экономить, мы будем меньше импортировать, и это будет снижать цену».

В Министерстве социальной политики Украины есть своё мнение на этот счёт. Там рассказали о существовании двух вариантов монетизации субсидирования.

Первый вариант – выплата в денежной форме предприятиям теплокоммунэнерго средств за субсидиантов, в основе которых будут лежать расчёты социальных нормативов потребления.

Второй вариант – монетизация субсидий собственно населению, когда каждое домохозяйство на свой счёт получит напрямую определённые финансовые средства и сможет распоряжаться ими самостоятельно. Но в этом случае есть риск нецелевого использования предоставленных денежных средств гражданами, гарантировать использование которых не сможет никто – об этом в конце ноября заявлял вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Кроме того, в ближайшей перспективе не просматривается возможность со стороны Минсоцполитики перевода финансирования в денежные знаки субсидий для населения, на данный момент для этого не создано необходимых условий.

По данным ведомства, только в уходящем 2016 году расходы на субсидирование жилищно-коммунальных услуг для населения из государственного бюджета составили более 40 миллиардов гривен…