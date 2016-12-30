В секторе «Мариуполь» по-прежнему «горячо»: на линии огня оказались 5 населенных пунктов

По информации пресс-центра АТО, сегодня на Мариупольском направлении, как и прежде, продолжились нарушения режима прекращения огня.



Под обстрелы попали позиции военных вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино, Талаковка, Лебединское и Гнутово.



Огонь велся из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также 82 и 120 мм минометов.