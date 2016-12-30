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Рубрика: Новости Мариуполя
30-12-2016, 20:06
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В секторе «Мариуполь» по-прежнему «горячо»: на линии огня оказались 5 населенных пунктов

По информации пресс-центра АТО, сегодня на Мариупольском направлении, как и прежде, продолжились нарушения режима прекращения огня.

Под обстрелы попали позиции военных вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино, Талаковка, Лебединское и Гнутово.

Огонь велся из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также 82 и 120 мм минометов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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