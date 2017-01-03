День рождения соломинки для коктейлей

3 января в мире отмечается необычный праздник — эта дата считается Днем рождения соломинки для коктейлей (Drinking Straw Day).

Соломинка — это приспособление в виде трубочки, предназначенное для втягивания любых напитков в рот, с целью последующего проглатывания. Изначально, соломинка для питья коктейлей изготавливалась из соломы, содержащей пустотелые стебли злаковых — ржаные трубочки, от чего и возникло название этого «приспособления».

Согласно легенде, первую искусственную соломинку для коктейля изобрел американский предприниматель Марвин Стоун (Marvin Stone), владелец фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков. Как гласит история, однажды он сидел в грустных раздумьях о состоянии своего бизнеса, поскольку дела на фабрике шли плохо, попивая коктейль через ржаную соломинку. Некоторые ее волокна расщепились и во время очередного втягивания жидкости завязли у Марвина на зубах. А надо сказать, что это постоянно его раздражало.

Тогда он, взяв полоску бумаги и намазав ее край по всей длине клеем, намотал спиралью на карандаш, а затем снял полученную трубочку. И у него получилась соломинка, через которую пить коктейль стало намного удобнее. Правда пить приходилось очень быстро, так как бумага в первые же несколько секунд намокала и переставала держать форму. Стоун решил доработать свое изобретение и через несколько дней нашел решение, когда ему на глаза попалась почтовая марка (почтовые марки в США в то время изготавливались из манильской бумаги, в состав сырья которой входила манильская пенька, отчего бумага обладала очень высокой прочностью). Именно из этой бумаги Стоун и начал изготавливать соломинки. Причем он взял за основу такой диаметр, чтобы во время питья нельзя было «втянуть» косточку от лимона…

3 января 1888 года Марвин Стоун запатентовал свое изобретение — соломинку — он получил в Вашингтонском патентном бюро документы на изобретение бумажной соломки для питья коктейлей и прочих жидкостей за № 375962. А уже в 1890 году их изготовление стало его основным бизнесом, причем в первое время соломинки для коктейлей делали вручную. Только в 1906 году был изобретен автомат для изготовления бумажных соломинок.

Следующий этап эволюции соломинок произошел в середине 1930-х годов, когда риэлтер Джозеф Фридман (Joseph B. Friedman) продолжил развитие конструкции, введя в соломинку гофрированный участок, позволяющий изгибать ее для большего удобства использования. На что он получил патент США 28 сентября 1937 года.

Как ни странно, но никого из производителей соломинок его идея не заинтересовала. Тогда, после неудачной попытки продать свое изобретение, Фридман решил делать их самостоятельно. Он разработал несколько технологий, позволяющих массово производить данный тип соломинок, и смог продвинуть товар на рынок. В 1939 году Фридман основал корпорацию «Flexible Straw Corporation» по изготовлению «гибких соломинок» и начал массовый выпуск своего изобретения. Спустя 10 лет этот бизнес сделал Фридмана миллионером.

Одними из первых, помимо баров и ресторанов, оценили новинку больницы и госпитали — лежачих больных теперь можно было поить, не проливая жидкость и не используя стеклянные трубки, которые требовали стерилизации и часто разбивались. Гибкие же соломинки с тех пор остались почти неизменными.

Наконец, последний этап эволюции соломинок произошел во второй половине 20 века, когда Отто Дайфенбах (Otto Dieffenbach, владелец небольшого магазинчика швейных машин в Балтиморе) изобрел целлофановую соломинку для коктейлей. И хотя, как и в ситуации с Фридманом, изобретателю самому пришлось находить пути продвижения своего изобретения на рынок, но его труды были вознаграждены. Он сам придумал станок для изготовления таких соломинок, создал свой доходный бизнес и достиг процветания.

Сегодня соломинки хоть и стали довольно обыденным предметом в нашей жизни, но и их не обошли своим вниманием дизайнеры — они имеют разный размер, форму, цвет, украшения... Причем используются соломинки не только для питья различных алкогольных и безалкогольных напитков, еще их очень любят использовать творческие люди для создания различных украшений, поделок и композиций.

Прокопьев день

В этот день чтили память Прокопия Вятского — юродивого христианского святого. В миру блаженный Прокопий известен под именем Прокопия Максимовича Плушкова. Он родился в крестьянской семье в 1578 году и, по преданию, в возрасте 12 лет попал под удар молнии. Мальчик испытал шок и сильно повредился умом. Родители привезли его на излечение в Успенский Трифонов монастырь, где ребенка выходили и вылечили. Уже в юности Прокопий обладал даром предсказания — предугадывал болезни и выздоровления, предупреждал о пожарах. Назвал Прокопий и день своей смерти в 1627 году.

На Руси крестьяне дали этому дню название Полукорма, потому что к этому дню расходовалась половина корма, заготовленного на зиму для домашнего скота.

И в этот день полагалось проверять хлева и овины и оценивать, хватит ли до наступления тепла запасов сена и соломы, а также ворошить зерно и гонять мышей. Это называлось «кормить сусеки и торкать зерно». Сусеки в этот день также «наслушивали»: крестьянин прикладывал ухо к зерну и слушал; если слышалось гудение, лето должно было быть неспокойным.

В Прокопьев день девушки не выходили из дома, а с раннего утра мели полы. Чем больше зерна наметут — тем больше счастья привалит. После из зерна толкли муку, из которой пекли постный блин и готовили кисель. Все это полагалось делать в полной тишине. Блин съедали, запивая киселем и ни с кем не делясь. Считалось, что если при этом загадать желание — оно обязательно сбудется.

Кстати, рецепт киселя с давних пор практически не изменился: пшеничную муку, хорошо разболтанную в холодном молоке, смешивают с молоком кипящим, а после заправляют солью, сахаром и варят до кашеобразного состояния.

Для Прокопьева дня существуют приметы на погоду. Если на утренней зорьке солнце красно — быть метели. В целом же погода в этот день указывает на погоду сентября.

Именины:

Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Прокоп, Сергей, Ульяна, Филарет