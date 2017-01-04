«Мы сняли галстуки, надели джинсы и отправились на линию разграничения»: Курц и Климкин подвели итоги поездки в Мариуполь

Сегодня, 4 января, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц провели совместный брифинг в Мариуполе и подвели итоги своей поездки на Донбасс.

«Хорошо, что мы сняли галстуки, надели джинсы и отправились на линию разграничения. Увидели все собственными глазами, - сказал Климкин. - Мое мнение, якобы, простое - россияне, перестаньте стрелять. Дайте ОБСЕ работать на границе Украины с Россией, чтобы прекратился поток военных и вооружения из России, отдайте заложников, дайте помогать людям на территории оккупированного Донбасса. Когда хотя бы это будет сделано, когда будут достигнуты такие меры безопасности, тогда можно будет говорить о реальных выборах на Донбассе. Выглядит просто, но нам нужны усилия всего мира, чтобы заставить Россию выполнять "Минск". И здесь роль ОБСЕ очень важна», пишет УНН.

Курц отметил: «Конфликт в Украине самое главное для ОБСЕ. Этот визит показатель того, что мы хотим сделать ситуацию на Донбассе лучше, безопаснее. Также этот визит был важен для меня тем, что при прохождении КПП, прохождении курса по обращению с минами, у меня была прекрасная возможность пообщаться с людьми. Люди сказали, что устали от войны и хотят мира. Люди жалуются, что миссия не работает круглосуточно. Мы работаем над тем, чтобы вести круглосуточное наблюдение за конфликтом. Мы будем еще лучше поддерживать наблюдателей ОБСЕ - оснащать технически, а также, чтобы они смогли попадать туда, где доступа у наблюдателей ОБСЕ раньше не было. Это как сказал господин Климкин - даст начало честных выборов на Донбассе».