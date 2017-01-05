В Мариуполе значительно снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом среди школьников

О положительной динамике сообщил Мариупольский городской филиал ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины». Об этом свидетельствуют данные, полученные за 1 неделю 2017г. о состоянии эпидемической ситуации по заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) в Мариуполе.



Общее число заболевших ОРВИ и гриппом, обратившиеся за медицинской помощью в лечебно-профилактические учреждения города, составило 2449 человек. В сравнении с предыдущей неделей их число сократилось на 886 человек. Показатель заболеваемости ОРВИ на 100 тысяч человек составил 511,6, что на 27,6% ниже эпидемического порога.



В возрастной структуре заболевших ОРВИ на текущей неделе преобладают взрослые – 59,2%. Отмечается значительное снижение заболеваемости среди школьников на 50,2% (всего заболело 278 школьников), показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 13,5%.



Из числа заболевших диагноз «грипп» клинически установлен у 22 больных, в том числе у детей в возрасте до 17 лет - 7 случаев.



В стационарные отделения ЛПУ госпитализировано 47 больных пневмонией.