Заглянем в будущее? Гадания на Рождество

Еще Гоголь описывал в своих произведениях волшебство гаданий на Рождество, ведь именно обряды, которые проводятся в ночь с 6 на 7 января, считались самыми действенными. Можно гадать и в другое время, однако чем дальше дата от рождественской ночи - тем меньше достоверность рождественских гаданий.

Гадания на суженого



Гадание на Рождество на суженого, например, можно проводить перед сном. Для этого вечером нужно съесть что-то соленое или намеренно пересоленную пищу и, ложась спать, произнести про себя: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот пить мне подаст». Будущий жених обязан явиться во сне.



Есть и более затейливый способ узнать имя суженого: выйти в Сочельник из дома и спросить у первого встречного мужчины имя. То, которое он назовет, и будет носить будущий жених.



Будущее замужество можно предсказать на скорлупках грецких орехов. Тут понадобятся восковые свечи, которые нарезаются на кусочки и вставляются в скорлупки, а затем опускаются в чашу, наполненную водой. Каждая девушка зажигает свою свечку - та, чья сгорит быстрее, раньше всех выйдет замуж.



По нитке



Все, что потребуется - игла и красная шелковая нить. Вопросов «маятнику» можно задавать сколько угодно, однако они должны предполагать только утвердительный или отрицательный ответ. Так, вы пишите вопрос на бумаге, и кладете ее на стол. Сверху по центру над ней вы опускаете маятник - рука должна быть совершенно неподвижной. Если иголка начнет раскачиваться вперед-назад, ответ положительный, если колеблется из стороны в сторону - это означает «нет». Если маятник вращается по кругу - это знак, что вопрос сформулирован не точно и его следует перефразировать.



На воске



Одними из популярных являются гадания на воске. Нужно зажечь свечу и дать ей стекать в миску с холодной водой. Когда воск застынет, достать получившуюся фигурку и включить воображение. Если застывший воск похож на цветок - быть счастливому замужеству или новому роману. Фигурка в форме звездочек сулит карьерный рост. Лист дерева - зависть и интриги, а полоски - дальнюю дорогу.

На кольце



В этом гадании предсказывают количество и пол будущих детей. Возьмите золотое кольцо и положите его в емкость с водой. Поставьте емкость на ночь на мороз. На утро поверхность воды подскажет вам, сколько у вас будет детей. Если поверхность идеально ровная – вы так и останетесь одни. Бугорки означают мальчиков, ямки – девочек. Посчитайте – сколько их на поверхности, столько у вас и будет детей.