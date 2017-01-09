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Prizma


Рубрика: Экономика и Закон
09-01-2017, 20:53
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Чего стоит ожидать в наступившем году?

После эйфории празднования Нового года, всех украинцев ожидает нелёгкое „похмелье“, даже абсолютно непьющих. Ведь после начала получения удвоенной (кстати сказать – далеко не всеми) минимальной зарплаты, в стране начнётся очередной виток инфляции, оживление которой мы имели „счастье“ лицезреть на полках магазинов в конце уходящего года.

Зная менталитет наших граждан, мы неоднократно предупреждали, что вопреки уверениям украинского правительства в невозможности роста цен на всё в стране после увеличения минимальной зарплаты, увеличение цен всё-таки не заставит себя ждать. Поэтому - рано радовались…

Из „карманов“ обнищавшего народа вскоре будут выгребать остатки всё те же, но только под благовидным предлогом роста зарплат. И новый виток цен никоим образом не будет меньше этого увеличения, как раз наоборот.

Примерно об этом заявил в интервью изданию «Сегодня» руководитель компании MPP Consulting Павел Мельник. По словам Мельника, в январе украинцы инфляцию ещё мало почувствуют, в связи с сохранением её минимального уровня из-за новогодних праздников и множества выходных. А вот уже начиная с февраля, Украину ожидает рост инфляции, подорожание, и связано это будет с повышением социальных стандартов.

Эксперт прогнозирует: «С февраля ожидается рост инфляции вместе с резким скачком цен на продукты».

Такого же мнения и Андрей Забловский - руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, но он ожидает потребительскую инфляцию в наступившем году не выше 10%. Хотя и признаёт её вероятно высокий уровень, но в первом квартале 2017 года он прогнозирует повышение цен на 2-6%.

«Она может быть относительно высокой, поскольку основным драйвером роста цен станет повышение социальных стандартов с января 2017 года, а также подорожание энергоносителей и сезонный фактор роста некоторых продуктов питания», - считает специалист.

Подорожание коснётся не только цен на продукты питания, но и энергоносителей, в том числе топлива и газа: «Цена на бензин немного подрастёт на фоне увеличения мировых цен на нефть, а также некоторого ослабления гривны. Но этот рост не будет большим, если наша экономика избежит форс-мажоров», — говорят экономисты.

Вполне вероятен рост цен на природный газ, которые будут в пределах $185-215 за тысячу кубометров. Землянский отмечает: «Украина на 85% импортозависима, и закупка газа оплачивается в валюте. Эти расклады повлияют на рост стоимости импортного газ в начале 2017 года, поскольку продолжится отопительный сезон. Да и цены на газ как в Европе, так и в России также могут вырасти».

По подсчётам экспертов, украинцы после вычетов всех налогов и сборов на руки получат из обещанных 3200 гривен не более 2500 гривен. А вот кроме повышения цен на всё и вся, к тому же будут снижены размеры субсидий…

Итак, ТАКОЕ повышение минималки грозит только дальнейшим ростом цен, безработицей, перерасчётом субсидий, инфляцией и уходом бизнеса в тень, а не увеличением благосостояния населения…


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»