Как насчет второго высшего?

Говорят, что кому-то учеба дается легко и с удовольствием, другие же просто не склонны к прилежному постижению наук, к усидчивости и длительному обучению. Следует полагать, что именно из первых в результате вырастают талантливые ученые и грамотные руководители. Вторые же просто обречены на бесперспективное будущее. Но в жизни, как оказывается, все бывает в точности до наоборот.

Талант, везение, умение оказаться в нужное время в нужном месте и просто врожденные незаурядные способности – часто именно эти факторы помогают взлететь на вершину профессионального успеха, преуспеть в каком-либо деле. Высокий интеллект, осведомленность о разных сферах жизни и деятельности, бесспорно, помогают лучше чувствовать себя среди образованных людей. Однако одним умом дело может не ограничиваться.

Да, высшее образование сегодня – это решающий фактор при получении достойного места работы. Но факт его наличия – это отнюдь не показатель качества полученных знаний.

Вместе с тем, немало амбициозных и целеустремленных людей сегодня решаются на покорение еще одной образовательной вершины. Что это – нехватка знаний, перепрофилирование, стремление стать универсальным специалистом в своем деле либо неудовлетворенное желание учиться и совершенствоваться в своих же глазах?

Кто эти вечные студенты? Насколько их жизненная цель оправдывает потраченные на получение новых знаний силы, да и насколько способен приблизить к заветной цели человека каждый новый образовательный диплом?