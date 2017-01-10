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Prizma


Рубрика: Ценное мнение
10-01-2017, 08:32
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Как насчет второго высшего?

Говорят, что кому-то учеба дается легко и с удовольствием, другие же просто не склонны к прилежному постижению наук, к усидчивости и длительному обучению. Следует полагать, что именно из первых в результате вырастают талантливые ученые и грамотные руководители. Вторые же просто обречены на бесперспективное будущее. Но в жизни, как оказывается, все бывает в точности до наоборот.

Талант, везение, умение оказаться в нужное время в нужном месте и просто врожденные незаурядные способности – часто именно эти факторы помогают взлететь на вершину профессионального успеха, преуспеть в каком-либо деле. Высокий интеллект, осведомленность о разных сферах жизни и деятельности, бесспорно, помогают лучше чувствовать себя среди образованных людей. Однако одним умом дело может не ограничиваться.

Да, высшее образование сегодня – это решающий фактор при получении достойного места работы. Но факт его наличия – это отнюдь не показатель качества полученных знаний.

Вместе с тем, немало амбициозных и целеустремленных людей сегодня решаются на покорение еще одной образовательной вершины. Что это – нехватка знаний, перепрофилирование, стремление стать универсальным специалистом в своем деле либо неудовлетворенное желание учиться и совершенствоваться в своих же глазах?

Кто эти вечные студенты? Насколько их жизненная цель оправдывает потраченные на получение новых знаний силы, да и насколько способен приблизить к заветной цели человека каждый новый образовательный диплом?


ОПРОС

Важно ли, на ваш взгляд, расширять свои знания – получать втрое высшее образование?

Вижу в этом смысл, если получения нового образования требует карьера
Если у человека есть желание и способности учиться – то почему бы и нет
Не вижу смысла в высшем образовании – ни знаний, ни гарантий трудоустройства оно не дает
Если получать второе высшее – то только за границей

Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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Редакция «Мариупольских новостей»