В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО

С сегодняшнего дня, 10 января, в Украине началась регистрация абитуриентов на пробное ВНО (внешнее независимое оценивание). Она продлится до 31 января.

Каждый зарегистрированный участник может сдать тесты: 1 апреля - по украинскому языку и литературе, а 8 апреля – по одному из предметов (истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, русскому, французскому языкам).

Стоимость пробного ВНО на Донбассе – 129 гривен. Оплатить необходимо до 6 февраля.

Участники пробного ВНО Донецкой и Луганской областей должны зарегистрироваться на сайте Донецкого регионального центра оценивания качества образования http://test.dn.ua/. Программа регистрации удобная и адаптирована под мобильные устройства.