Все украинцы загнаны поневоле в долговую яму, из которой, похоже, выхода нет...

На странице в Facebook проекта «Ціна держави» опубликованы данные о росте долговых обязательств в пересчёте на каждого трудоспособного украинского гражданина.

Исходя из приведённых фактов, государственный долг каждого трудоспособного украинца достиг небывалых размеров – отныне он составляет 36 удвоенных минимальных зарплат в 3200 гривен. Таким образом, долг каждого работающего украинца составляет 116700 гривен.

Только за прошедший, 2016 год, долговые обязательства каждого гражданина увеличились на 20500 гривен. Как свидетельствуют данные проекта, из общей поголовной суммы долга в 116700 гривен каждый украинец заплатит из своего кармана, в том числе, 6600 гривен за докапитализацию национализированного ПриватБанка. Вот такая она, современная национализация – всё за счёт народа, а не для народа, как было раньше…

Хотя… Кто знает, как было раньше? История ведь у нас с лёгкостью переписывается не единожды…

На конец декабря прошлого года, по данным экспертов, государственный и гарантированный государством долг Украины составил 82% ВВП, достигнув отметки в $71 миллиард. Особая „заслуга“ в росте более третьей части долга принадлежит докапитализации ПриватБанка в итоге его национализации.

Соответствующие данные опубликованы на странице соцсети Facebook в отчёте аналитической группы Case Ukraine. При этом в ноябре 2016 года украинское Министерство финансов отчитывалось в сокращении государственного долга до $67,54 миллиардов или на 1,2%.

Но уже в декабре Кабинет министров Украины своим решением национализировал крупнейший ПриватБанк, а для его докапитализации было выпущено облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 107 миллиардов гривен.

В отчёте отмечено: «На самом деле долг вырос, и, по нашим оценкам, на конец декабря составил около 82% ВВП (приблизительно 71 миллиард долларов). Всего за год долг вырос примерно на 300 миллиардов гривен. Самые существенные доли этого прироста: заем МВФ на 1 миллиард долларов, размещение еврооблигаций на 1 миллиард долларов. Докапитализация "ПриватБанка" дала более трети роста долга в прошлом году».

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте на конец ноября 2016 года составляла 1,729 триллиона гривен. Государственный бюджет Украины на 2016 год содержит предельный уровень государственного и гарантированного государством долга на конец года в размере 1,946 триллиона гривен…

Впечатляет…