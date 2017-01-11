У мариупольцев появилась прекрасная возможность – сделать город ярче и красивее! Ее предоставляет Кальмиусская районная администрация. Она объявила в Фейсбуке конкурс на лучшую идею - зарисовку в виде мурала, который сможет украсить Кальмиусский район, сообщили в пресс-службе горсовета.
Предлагается превратить ул. Макара Мазая в красочный исторический фрагмент города. Идея такова: на тыльных сторонах гаражных кооперативов, расположенных по двум сторонам очень загруженной трассы, нанести красочное граффити. Тема - история Мариуполя: от прихода греков и до сегодняшнего дня.
Присылать идеи можно на официальную страницу Кальмиусской районной администрации в Фейсбуке или по адресу райадминистрации - пр. Металлургов, 193, кабинет 517 (5 этаж). Телефон для справок: 47-30-55.
Лучшие зарисовки будут опубликованы и воплощены в жизнь.
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У мариупольцев появилась возможность создать мурал, который украсит Кальмиусский район
У мариупольцев появилась прекрасная возможность – сделать город ярче и красивее! Ее предоставляет Кальмиусская районная администрация. Она объявила в Фейсбуке конкурс на лучшую идею - зарисовку в виде мурала, который сможет украсить Кальмиусский район, сообщили в пресс-службе горсовета.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»