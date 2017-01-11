О подробностях вчерашнего боевого столкновения в районе Тарамчука рассказал пресс-офицер сектора “Мариуполь” Иван Чмиль.
По его словам, позиции ВСУ были атакованы диверсионно-разведывательной группой противника. В частности, 8 вооруженных человек приблизились на расстояние почти 300 метров и открыли огонь по украинским военным из стрелкового оружия и подствольных гранатометов.
"Это нападение было отбито огнем из стрелкового оружия и гранатометов. Среди военнослужащих ВСУ убитых или раненых нет", - сказал пресс-офицер в эфире "112 Украина".
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- Подробности боестолкновения в секторе «Мариуполь»: бойцы ВСУ отбили атаку без потерь
Рубрика: Новости Мариуполя
11-01-2017, 14:42
Просмотров: 308
Комментариев: 0
Подробности боестолкновения в секторе «Мариуполь»: бойцы ВСУ отбили атаку без потерь
О подробностях вчерашнего боевого столкновения в районе Тарамчука рассказал пресс-офицер сектора “Мариуполь” Иван Чмиль.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
В Донецке задержали медсестру, которая проходила службу в воинской части Мариуполя
Из Нацгвардии ее уволили из-за нарушения трудовой дисциплины
В зоне АТО применили противотанковые ракетные комплексы и БМП, среди военных есть погибшие и раненые
Всего произошло 49 обстрелов
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»