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Рубрика: Новости Мариуполя
11-01-2017, 14:42
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Подробности боестолкновения в секторе «Мариуполь»: бойцы ВСУ отбили атаку без потерь

О подробностях вчерашнего боевого столкновения в районе Тарамчука рассказал пресс-офицер сектора “Мариуполь” Иван Чмиль.

По его словам, позиции ВСУ были атакованы диверсионно-разведывательной группой противника. В частности, 8 вооруженных человек приблизились на расстояние почти 300 метров и открыли огонь по украинским военным из стрелкового оружия и подствольных гранатометов.

"Это нападение было отбито огнем из стрелкового оружия и гранатометов. Среди военнослужащих ВСУ убитых или раненых нет", - сказал пресс-офицер в эфире "112 Украина".


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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