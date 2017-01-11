Подробности боестолкновения в секторе «Мариуполь»: бойцы ВСУ отбили атаку без потерь

О подробностях вчерашнего боевого столкновения в районе Тарамчука рассказал пресс-офицер сектора “Мариуполь” Иван Чмиль.



По его словам, позиции ВСУ были атакованы диверсионно-разведывательной группой противника. В частности, 8 вооруженных человек приблизились на расстояние почти 300 метров и открыли огонь по украинским военным из стрелкового оружия и подствольных гранатометов.



"Это нападение было отбито огнем из стрелкового оружия и гранатометов. Среди военнослужащих ВСУ убитых или раненых нет", - сказал пресс-офицер в эфире "112 Украина".