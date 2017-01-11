Правительство будет следить, как выдают зарплаты после повышения

По поручению премьер-министра Владимира Гройсмана, в Кабмине создана рабочая группа во главе с профильным вице-премьером Павлом Розенко. Её цель - отслеживать реализацию решения о повышении минимальной заработной платы. Такие же специальные рабочие группы будут созданы в областях и городах страны, сообщили в пресс-службе КМУ.



"Группы будут четко мониторить ситуацию, как людям начисляется заработная плата, как она выплачивается. В ближайшее время мы создадим коммуникационные возможности, чтобы люди нам сообщали конкретно, где, на каком предприятии не выплачивается заработная плата, или занижается, или скрывается. И мы будем очень четко реагировать, потому что в областях и городах будут созданы специальные рабочие группы, которые за первый период времени будут отслеживать и помогать восстанавливать справедливость на местах ", - сообщил Гройсман, открывая заседание правительства в среду.



Премьер поставил задачу еженедельно информировать его о результатах мониторинга. В свою очередь он будет информировать страну о том, "что происходит с выплатой заработной платы" - будет публично приводить данные.



Правительство в этом вопросе сотрудничает в том числе с профсоюзами и федерацией работодателей, отметил Гройсман. Он отметил, что правительство доведет это решение о повышении минимальной зарплаты до полноценной реализации во всех уголках Украины.

Мониторить ситуацию по зарплате будут как в бюджетном, так и в частном секторе.



Павел Розенко сказал, что сообщать о нарушении прав граждан касательно оплаты труда можно в правительственный контактный центр 1545.