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Рубрика: Новости Мариуполя
11-01-2017, 20:44
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В Мариуполе назначен новый руководитель Кальмиусского отделения полиции

Кальмиусское отделение полиции Мариуполя возглавил новый руководитель. Им стал подполковник полиции Андрей Бондаренко.

Как сообщили в пресс-службе полиции, он является опытным оперативником. Начинал службу с должности оперуполномоченного в Макеевке. В областном главке вел линию работы по пресечению оборота нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин представил нового руководителя личному составу и пообщался с сотрудниками полиции Кальмиусского отделения полиции. В мероприятии также приняли участие представители громады Мариуполя - глава администрации Кальмиусского района Александр Царек и председатель Сартанского поселкового совета Александр Куркчи.

Территория обслуживания Кальмиусского ОП довольно сложная, сюда входят поселки в зоне боевых действий - Сартана, Талаковка, Гнутово. Среди задач, которые генерал поставил новому руководителю - раскрытие преступлений, обеспечение правопорядка, безопасность детей и помощь людям.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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