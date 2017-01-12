На Донбассе обостряется обстановка: ВСУ держат оборону и отвечают на дерзкие провокации

За прошедшие сутки выросла боевая активность. Количество обстрелов достигло отметки 62. Украинские военные держат оборону и отвечают на наиболее дерзкие провокации противника исключительно из вооружения, не запрещенного минскими договоренностями. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



На Луганском направлении состоялось 16 обстрелов, половина которых – из тяжелого вооружения. Огонь велся по всей линии фронта, за исключением Бахмутской трассы. Наиболее дерзкими были обстрелы в Троицком, где били из минометов и артиллерии. Также в течение 4-х часов обстреливали позиции в Станице Луганской из вооружения БМП, стрелкового оружия и гранатометов различных систем.



На Донецком направлении произошло 19 обстрелов, в том числе 5 – из тяжелого вооружения. Боевые действия так же велись по всему фронту. Мощные обстрелы вновь произошли в Авдеевке. Здесь применялись гранатометы и стрелковое оружие, а вечером открывался огонь из запрещенных минометов, а также одновременно били из артиллерии.



Вдоль всего периметра Горловки нарушался режим "тишины" 13 раз. При этом, кроме легкого вооружения, применяли минометы. В районе Донецкого аэропорта утром противник использовал стрелковое оружие. В Опытном военных обстреливал снайпер.



На Светлодарской дуге интенсивность боевых действий уменьшилась - один раз открывался огонь из стрелкового оружия вблизи Луганского.