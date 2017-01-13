Умерла экс-солистка группы «Лицей»

Во Владивостоке в возрасте 33 лет скончалась бывшая участница группы «Лицей» Жанна Роштакова.

«В 33 года… Трагедия настигла дома, неожиданно. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды. Люди, цените жизнь и близких. Жанна, ты навсегда в моём сердце», - написал в социальных сетях ее друг Прохор Шаляпин.

По неофициальной информации, певица скончалась в результате несчастного случая: когда Жанна принимала ванну, ей на голову упала полка. В квартире певица была одна. Ее тело обнаружили только на следующий день.