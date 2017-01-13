На Донбассе обстрелы продолжаются часами, активно применяются тяжелые орудия

Луганское направление

Вчера основные боевые действия велись в Попаснянском районе с эпицентром в Новозвановке. За сутки там провели 16 обстрелов позиций сил АТО. При этом засветло использовали в основном стрелковое оружие. А уже с заходом солнца традиционно перешли на запрещенное минскими договоренностями вооружение – минометы и артиллерию калибра 152 мм, из которой выпустили 15 снарядов.

По фактам, которые обнародовал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, беспокойно за прошедшие сутки было и на Светлодарской дуге, и в Троицком, что на стыке Донецкой и Луганской областей. Интенсивность обстрелов на этих рубежах была на порядок меньше, однако не обошлось без минометов, которые использовались как днем, так и ночью.

К востоку от Крымского, вдоль всей линии фронта, до самого села Сизое сохранялась тишина.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 26 обстрелов, более трети которых – из тяжелого вооружения.

Донецкое направление

Тяжелой сохраняется обстановка в Авдеевской промзоне. Суммарно, обстрелы местных украинских позиций продолжались почти 5 часов, в течение которых активно использовали пулеметы, гранатометы и выпустили более 70 минометных мин. Также в соседних с промзоной Каменке и позиции «Шахта Путиловская» состоялся ряд обстрелов, включая минометные.

На Светлодарской дуге снова активизировались боевые действия. Наряду с легким вооружением активно применяли бронетехнику и минометы. Обстрелы позиций сил АТО в районе Луганского продолжались более 5 часов.

На Горловском периметре боевые действия велись только на севере, вблизи Зайцево. Опять же, при этом применяли минометы.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 16 обстрелов, три четвертых которых – с использованием минометов.