В Минобороны рассказали об атаках ДРГ и боестолкновениях в секторе «М»

За минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 23 обстрела, в том числе 3 – из тяжелого вооружения. Об этом сообщил сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Главным событием дня стали 2 боевых столкновения. Ситуация разворачивалась следующим образом. После 20 часов противник, занимающий позиции в Трудовском (микрорайон Донецка), начал обстрел украинских позиций в Марьинке. Несколько позже ДРГ (до 7 человек) выдвинулась вперед, однако была остановлена огнем украинских военных. После этого диверсанты совершили вторую попытку атаки, также потерпевшую фиаско.

В ДНР понесли потери – в бою был тяжело ранен 1 человек, который впоследствии скончался. Тело эвакуировано украинскими военными.

Всего этот вооруженный инцидент длился почти 2 часа, кроме легкого вооружения, применяли БМП.

В это же время еще одна ДРГ (до 5 человек) выдвинулась из Петровского, чтобы атаковать наши позиции в Богдановке. Напоминаем, именно здесь осенью произошло разведение сил и средств, после чего обычно было тихо. В конце концов, после получасовой перестрелки диверсанты с потерями отступили.

На других рубежах обстановка в целом неизменна. В Водяном и Широкино состоялись минометные обстрелы. Мелкие провокации произошли по всему фронту, причем даже в тех местах, где обычно спокойно.