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Рубрика: Новости Мариуполя
15-01-2017, 11:38
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С начала суток под огневую атаку попали украинские позиции под Мариуполем

С начала суток на Мариупольском направлении зафиксировано уже 8 обстрелов. Половина из них пришлась на позиции вблизи Павлополя. Здесь против военных применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Об этом рассказал пресс-офицер сектора "Мариуполь" Иван Чмиль.

Кроме того, под огонь гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попали укрепления ВСУ в районе Широкино и Гнутово.

Чмиль отметил, что украинские военные были вынуждены дважды открыть ответный огонь из стрелкового оружия.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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