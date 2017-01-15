С начала суток под огневую атаку попали украинские позиции под Мариуполем

С начала суток на Мариупольском направлении зафиксировано уже 8 обстрелов. Половина из них пришлась на позиции вблизи Павлополя. Здесь против военных применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Об этом рассказал пресс-офицер сектора "Мариуполь" Иван Чмиль.



Кроме того, под огонь гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попали укрепления ВСУ в районе Широкино и Гнутово.



Чмиль отметил, что украинские военные были вынуждены дважды открыть ответный огонь из стрелкового оружия.