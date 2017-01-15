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Рубрика: Новости Донбасса
15-01-2017, 15:23
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Первая группа участников блокады неподконтрольного Донбасса прибыла на Луганщину, – Семенченко

Ветераны АТО, участники добровольческих батальонов 14 января прибыли в Лисичанск на Луганщине для начала торговой блокады неподконтрольной территории Донбасса. Об этом в Фейсбуке сообщил Семен Семенченко, который ранее возглавлял добробат «Донбасс».

Он отметил, что прибывшие ветераны имеют опыт снайпинга, стрелковой подготовки, борьбы с диверсионно-разведывательными группами, борьбы в составе диверсионно-разведывательных групп, минирования и разминирования в боевых условиях.

По словам Семенченко, в ближайшие дни около 800 зарегистрированных участников блокады приедут в Донецкую и Луганскую область на организованные с помощью волонтеров базы и «начнут брать под гражданский демократический контроль ситуацию с финансированием ЛДНР со стороны государства Украины».

Предположительно, 16 января в Северодонецке будет дана пресс-конференция по данному поводу.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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