Цены лекарственных препаратов на украинском фармрынке завышены неимоверно

Общественная организация «Пациенты Украины» провела анализ состояния фармакологического рынка Украины и вынуждена констатировать, что в стране на многие лекарственные препараты цены завышены в несколько раз, в связи с этим многие украинские граждане предпочитают приобретать лекарства за границей.



Об этом 15 января 2017 года подаёт информацию «Бизнес» со ссылкой на ZN.UA. Общественной организацией проанализированы цены 97 лекарственных препаратов, в итоге почти третья их часть, а точнее – 28,9% оказались дороже, чем в странах Евросоюза.



А на отдельные лекарства, цены в украинских аптеках по сравнению с ценами лекарств в других европейских странах завышены в 10-14 раз (!).



При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал 2017 год - как время начала полноценного экономического роста. Немногим ранее прошла информация о ввозе в Украину лекарственных средств по упрощённой схеме регистрации, что позволит в гораздо более короткие сроки осуществлять в стране регистрацию лекарств, это в свою очередь привлечёт на украинский фармрынок новых игроков, тем самым устранив коррупцию и снизив их стоимость.



С 1 января 2017 года Кабинетом министров уже введены референтные или усреднённые цены на лекарства при сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете и бронхиальной астме.



Закупаются лекарственные препараты Украиной, следуя новой схеме – посредством международных организаций.

Украинские аптечные сети в большинстве своём находятся в частной собственности, в них зачастую утаивается достоверная информация о лекарствах – дженериках, которыми в полной мере можно заменить дорогие импортные аналоги, ведь основная составляющая таких лекарств идентична.



Примером может служить отечественный препарат Панкреатин, которым с успехом заменяется широко рекламируемый Мезим, ведь лечебное действие этих двух препаратов одинаково, только Панкреатин в 7-10 раз дешевле импортного аналога…



Украинский фармрынок уже давно ожидал реформу ценообразования, поэтому правительство сделало первый шаг и решилось на такую реформу.



Что из этого получится – нам предстоит узнать в ближайшее время. Если правительство найдёт в себе силы победить коррупцию в этом секторе экономики Украины - значит, народ поверит и в дальнейшие реформы. А если реформа, как всегда, останется только на словах и бумагах, тогда и отношение украинцев будет соответствующим…