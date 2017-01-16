На телефон Службы спасения поступило сообщение о пожаре по ул. 2-й Кальчик в Центральном районе. Инцидент произошел в выходные дни, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Прибывшая на место пожарно-спасательная бригада выяснила, что горит частный одноэтажный жилой дом, огнем охвачена кровля и перекрытие по всей площади в 150 кв.м.
Пожар был ликвидирован. В одной из комнат на полу спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины 1970 года рождения.
Причина и ущерб от пожара устанавливаются.
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Рубрика: Происшествия
16-01-2017, 09:57
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В Мариуполе горел частный дом: в огне погиб мужчина
На телефон Службы спасения поступило сообщение о пожаре по ул. 2-й Кальчик в Центральном районе. Инцидент произошел в выходные дни, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»