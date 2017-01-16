В Мариуполе горел частный дом: в огне погиб мужчина

На телефон Службы спасения поступило сообщение о пожаре по ул. 2-й Кальчик в Центральном районе. Инцидент произошел в выходные дни, сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Прибывшая на место пожарно-спасательная бригада выяснила, что горит частный одноэтажный жилой дом, огнем охвачена кровля и перекрытие по всей площади в 150 кв.м.



Пожар был ликвидирован. В одной из комнат на полу спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины 1970 года рождения.



Причина и ущерб от пожара устанавливаются.