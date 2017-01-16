Назревает очередной медицинский скандал из-за лекарств для онкобольных

Лечение онкобольных в Украине вызывает опасения и тревогу у врачей. Дело в медицинских препаратах, годовой запас которых получили онкодиспансеры. Как оказалось, срок их годности - до апреля 2017 года, то есть всего 3 месяца.



О такой ситуации с медикаментами сообщили главврачи трех областных онкодиспансеров, которые обратились в Национальную медицинскую палату Украины, пишет rian.com.ua.



Областные департаменты здравоохранения никаких объяснений по этому поводу не дают, а также не показывают копии документов относительно этих лекарств, закупленных, к слову, по госпрограмме «Онкология» 2015-2016гг. "К сожалению, люди находятся под таким административным давлением, что они боятся это делать", — пояснил ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.



Он также отметил, что согласно подзаконным актам Украины, а также по некоторым международным правилам, лекарственные препараты со сроком годности менее полугода не могут завозиться на территорию Украины. А препараты, у которых срок годности меньше трех месяцев, как правило, готовятся к утилизации.



"Если же заявления главных областных онкологов подтвердятся, это не просто катастрофически вопиющий случай, а преступление против человечности. Получается, что кто-то абсолютно осознано капитально нажился, когда Украина получила препараты, которые должны были идти по гуманитарке, или на утилизацию, или должны быть проданы по цене ниже себестоимости, заплатив полную цену", — отметил Кравченко.