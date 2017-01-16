Новые жесткие требования МВФ: Украине нужно повысить пенсионный возраст, сократить количество бюджетников и открыть земельный рынок

Международный валютный фонд изменил меморандум, в котором перечислены условия сотрудничества с Украиной. Документ содержит 12 структурных пунктов, 7 из которых - новые. Стоит отметить, что большинство требований теперь ужесточены, по каждому проставлены конкретные сроки исполнения, пишет "Экономическая Правда".



Так, во-первых, Кабинет министров должен до конца января 2017 принять решение о монетизации субсидий.



Второе. По пенсионной реформе установлен новый срок - конец марта 2017 года. В действующем проекте меморандума стоял срок - до конца декабря прошлого года.



Предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста: для мужчин - на 4 месяца каждый год, начиная с июля 2017, а для женщин - на шесть месяцев после 2021, до тех пор, пока для обеих пенсионный возраст достигнет 63 лет - в 2027 году.



Также предусматривается повышение рабочего стажа до 25 лет с января 2017 года с введением минимального страхового стажа на уровне 16 лет. Сейчас необходимый рабочий стаж составляет 15 лет с постепенным его повышением в год до тех пор, пока он не достигнет 35 лет в 2036 году.



Третий пункт - земельная реформа. Новый срок - конец марта 2017 года. Подать закон о рынке земель в парламент власть обязывалась к концу сентября прошлого года, но не подала.



Четвертое требование. Аудит Приватбанка международной компанией с хорошей деловой репутацией. Срок - конец января 2017 года. Аудиторы должны выявить, были ли допущены нарушения в составлении финансовой отчетности в течение шести месяцев, предшествующих национализации.



Пятое также касается Приватбанка. Украина должна выбрать международного аудитора для оценки выполнения акционерами банка условий реструктуризации. Срок - конец июня 2017 года. Компания должна оценить, позволяют условия реструктуризации компенсировать потери по ссудам, выданным связанным лицам.



Шестой пункт. Создание единого реестра получателей социальных выплат - до конца июня 2017 года.



Седьмой - создание законодательного поля для работы антикоррупционных судов. Срок - до конца июня 2017 года.



Как пишет издание "Страна", остальные пункты гласят следующее.



8. Реформа финансовой полиции. Парламент должен узаконить ее работу до конца апреля. Судя по выписанным в меморандуме характеристикам, этот орган должен быть создан по модели, предложенной Минфином.



9. Предоставление ГФС доступ к банковским счетам украинцев. Ожидается, что к концу июня парламент предоставит фискальной службе, такую опцию как и возможность использовать непрямые методы оценки доходов граждан.



10. Проект меморандума расширяет и обязательства украинской стороны по приватизации. Подтверждаются намерения продать Одесский припортовый завод, и инициировать процесс приватизации ряда крупных гособъектов: ГПЗКУ, Турбоатома, Центрэнерго, облэнерго. Ожидается также принятие законодательства, которое позволит продать злосчастный "Укрспирт".



11. Украинская сторона должна согласится на пересмотр закона о госслужбе, а также на сокращение работников бюджетной сферы и госслужащих. В этой году сократить количество бюджетников планируется на 4%, а в среднесрочной перспективе — до конца 2019 года — более чем на 10%.



12. Аудит баз данных ГФС. В прошлом году решение об аудите баз данных стало компромиссом, который позволил не передавать базы данных в управление Минфина, на чем принципиально настаивал министр финансов Александр Данилюк. МВФ был против такой передачи.



13. Подписав меморандум МВФ, украинская сторона также возьмет на себя обязательства воздержаться от каких-либо шагов в сторону сохранения или создания налоговых льгот. В частности, речь о том, что правительство воздерживается от введения льготного режима налогообложения в индустриальных парках, не будет пока создавать экспортно-кредитное агентство, а также отменит упрощеную систему налогообложения с января 2018 года.



Полный текст новой редакции меморандума можно посмотреть здесь.



Напомним, правительство и Нацбанк Украины рассчитывают получить четвертый транш МВФ в сумме $1 млрд в феврале этого года.