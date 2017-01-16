Вредное послевкусие от резкого скачка „минималки“

С самого начала 2017 года в Украине, смелым решением Кабинета министров, минимальная заработная плата сравнялась с прожиточным минимумом. Но… Если смотреть с точки зрения простого обывателя, то это действие вполне логично, работающие граждане дождались таки более-менее достойной оплаты своего труда.



Но те, кто принимает глобальные решения и несёт ответственность за столь решительный шаг, должны были чётко просчитать все последствия и вероятные побочные эффекты такого нововведения, ведь они далеко не обыватели, и это их прямая обязанность.



Для того, чтобы руководить экономикой страны, а в особенности такой специфической, как наша, недостаточно иметь необыкновенную смелость. За свои поступки нужно уметь отвечать. Помимо всего прочего, тут нужны ещё глубокие знания (в особенности в области той же экономики), дальновидность и способность просчитывать свои действия. Короче – профессионализм.



А то, что сделано в отношении „хромающей“ на обе ноги экономики Украины, как считает вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, глава Киевского отделения Ассоциации Павел Погиба, способно полностью добить украинскую экономику. Он называет это „русской рулеткой“.



Авторы этой идеи преследовали, бесспорно, крайне важные, благие цели – увеличить благосостояние украинских граждан и вывести бизнес из „тени“. А вот результат… он, похоже, будет явно противоположным, и к этому имеются все предпосылки.



Вот как это поясняет Павел Погиба: „Каким образом повышение минимальной зарплаты должно заставить предпринимателей выйти из "тени", ответить крайне сложно. По новым нормам работодатель должен платить минимум 3200 гривен и отчислять 22% от этой суммы в виде единого социального взноса. Это ещё 704 гривны. В итоге на одного сотрудника нужно заложить минимум 3904 гривны. К сожалению, большинство малого и среднего бизнеса не сможет себе такого позволить. В результате выход один – сокращение штата или перевод сотрудников на гражданско-правовые сделки, не требующие отчислений. В лучшем случае для работников ситуация закончится фиктивным увольнением и выплатой всей зарплаты в конверте. Что ещё сильнее ударит по налоговым отчислениям“.

Уже сейчас наблюдаются огромные очереди из желающих закрыть ФЛП, которых обязали независимо от наличия прибыли и вообще работы, платить ежемесячно единый социальный взнос в 700 гривен: „Количество закрытых ФЛП значит, что бюджет за будущий год не получит от них более 1 миллиарда гривен ЕСВ. А ещё минимум 128 тысяч человек уже лишились работы. Я много общаюсь с предпринимателями и вынужден констатировать, что они в шоке от нововведения. Многие попросту закрывают свой бизнес. Рост "минималки", кроме всего прочего, приведёт к росту цен на товары и услуги. По самым скромным подсчётам, цены возрастут минимум в два раза. Это приведёт к снижению спроса, прибыли и в итоге – к новой волне закрытия ФЛП. Что получим в результате? Средний класс будет уничтожен. Малый и средний бизнес, который во всех развитых странах является основой экономики, у нас окажется на грани вымирания. К слову, сегодня его доля в Украине составляет 25% против 97% в Польше“, - констатирует эксперт.



Добавьте сюда огромную армию безработных, трудовых мигрантов, отток „мозгов“ из страны и ещё многое и многое…