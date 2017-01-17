«Зеленый центр Метинвест» раздает мариупольцам подарки за чистые подъезды

«Зеленый центр Метинвест» подарит самым чистым подъездам Мариуполя новые почтовые ящики, металлическую дверь или комплекты энергосберегающего освещения. Заявку на участие в конкурсе «Чистый подъезд» можно направить на e-mail: zc.metinvest@gmail.com или по адресу общественной приемной организации ул. 24 квартал, 21-а. Но нужно поспешить: набор участников завершается 20 января.

В прошлом году призерами конкурса стали самые активные и дружные соседи пяти многоквартирных домов в Центральном, Ильичевском, Левобережном и Приморском районах Мариуполя. В подарок за свой труд четыре подъезда получили новые комплекты почтовых ящиков и один подъезд – металлическую входную дверь.

В этом году выбор призов шире. Кроме того, участники уборки получат приквартирный коврик. Моющие средства и уборочный инвентарь предоставит «Зеленый центр».

«Безусловно, привычнее жаловаться, нарекать на коммунальные службы. Но есть и другая точка зрения, когда большинство уже понимает, что только от нас самих, от нашего участия зависит судьба подъезда, дома, двора и города. И если мы сможем успешно справимся с малыми задачами – сможем самоорганизоваться для уборки подъезда, то сможем в дальнейшем при помощи ОСМД менять свои подъезды, дома и дворы», – сказал координатор общественного союза «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера.