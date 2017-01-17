Португалия выделила 200 тысяч евро Украине на нелетальное оружие

Украина получил от Португалии 200 тысяч евро на закупку оснащения и вооружения нелетального характера.
Об этом заявил министр национальной обороны Португалии Хосе Альберто Азередо Лопес в ходе встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком.
«Он выразил готовность Португалии предоставить украинской армии материально-техническую помощь в сумме 200 тыс. евро на закупку оснащения и вооружения нелетального характера», - добавили в пресс-службе Минобороны.
Португалия готова и дальше помогать украинцам.