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Рубрика: Новости Украины и мира
17-01-2017, 11:47
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Португалия выделила 200 тысяч евро Украине на нелетальное оружие

Украина получил от Португалии 200 тысяч евро на закупку оснащения и вооружения нелетального характера.

Об этом заявил министр национальной обороны Португалии Хосе Альберто Азередо Лопес в ходе встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

«Он выразил готовность Португалии предоставить украинской армии материально-техническую помощь в сумме 200 тыс. евро на закупку оснащения и вооружения нелетального характера», - добавили в пресс-службе Минобороны.

Португалия готова и дальше помогать украинцам.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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