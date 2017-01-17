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Рубрика: Новости Донбасса
17-01-2017, 13:11
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ВГА: в зоне АТО обошлось без пострадавших мирных жителей

По данным лечебно-профилактических учреждений Донецкой области, за прошедшие сутки, 16 января, в зоне проведения антитеррористической операции не пострадал ни один мирный житель.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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