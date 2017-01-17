К концу месяца Украина получит 100 миллионов долларов помощи от Швейцарии

К концу января Швейцария переведет на счета Украины 100 миллионов долларов в качестве финансовой помощи.

Такое решение было принято только что по итогам переговоров украинского президента Петра Порошенко с президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард.

«Было принято решение, которое только что объявлено, что до конца января Украина получит 100 млн долларов. Они поступят на счета Нацбанка в виде финансовой помощи от Швейцарской Конфедерации как первая часть транша, направленного на поддержку Украины», - отметил Порошенко.