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Рубрика: Новости Украины и мира
17-01-2017, 17:03
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К концу месяца Украина получит 100 миллионов долларов помощи от Швейцарии

К концу января Швейцария переведет на счета Украины 100 миллионов долларов в качестве финансовой помощи.

Такое решение было принято только что по итогам переговоров украинского президента Петра Порошенко с президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард.

«Было принято решение, которое только что объявлено, что до конца января Украина получит 100 млн долларов. Они поступят на счета Нацбанка в виде финансовой помощи от Швейцарской Конфедерации как первая часть транша, направленного на поддержку Украины», - отметил Порошенко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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