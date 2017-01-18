Жебривский в Мариуполе посетил «стройку века» в Кленовой балке

Сегодня Павел Жебривский посетил отроги Кленовой балки и проверил ход работ по созданию дренажной системы, собирающей стоки с Центрального и Приморского районов. Губернатор отметил, что строительство, ведущееся с 2009 года, затянулось из-за проблем с финансированием. Он добавил, что децентрализация и перераспределение финансовых потоков ускорят строительство и центральный отрог Кленовой балки станет финальной точкой уже в этом году.

«После пуска в работу системы ливневой канализации центрального отрога в Кленовой балке будет разбит парк», - заявил Павел Жебривский и пригласил всех желающих к посадке деревьев парка.

Начальник УКС Мариупольского городского совета Валерий Шевченко рассказал, что в строительство на данном участке ливневой канализации вложено 50 млн. гривен. Работы в центральном отроге балки оцениваются в 42 млн. гривен.