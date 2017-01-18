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Рубрика: Новости Донбасса
18-01-2017, 16:07
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За сутки в зоне АТО ни один военный не погиб

За минувшие сутки в результате боевых действий на востоке Украины погибших и раненых в рядах войск нет.

Об этом рассказал сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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