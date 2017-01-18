За сутки в зоне АТО ни один военный не погиб

За минувшие сутки в результате боевых действий на востоке Украины погибших и раненых в рядах войск нет.

Об этом рассказал сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.