Ремонт опорной школы в Мариуполе планируют завершить к июню

Сегодня в ходе поездки в Мариуполь губернатор Донецкой области Павел Жебривский лично проконтролировал ход ремонтных работ в школе №66, на базе которой в скором времени появится первая в городе опорная школа, сообщает пресс-служба горсовета.

В ходе ремонта заменят не только окна, двери и мебель. В соответствии с проектом, обновлению подлежат все коммуникации, санузел, спортивный зал и вытяжка. Работы планируют завершить в июне.

«Работы ведутся в строгом соответствии с графиком. На сегодняшний день демонтажные работы выполнены на 80%, а остекление на 90%», - отметил городской голова Вадим Бойченко.