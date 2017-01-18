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Рубрика: Образование
18-01-2017, 18:25
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Ремонт опорной школы в Мариуполе планируют завершить к июню

Сегодня в ходе поездки в Мариуполь губернатор Донецкой области Павел Жебривский лично проконтролировал ход ремонтных работ в школе №66, на базе которой в скором времени появится первая в городе опорная школа, сообщает пресс-служба горсовета.

В ходе ремонта заменят не только окна, двери и мебель. В соответствии с проектом, обновлению подлежат все коммуникации, санузел, спортивный зал и вытяжка. Работы планируют завершить в июне.

«Работы ведутся в строгом соответствии с графиком. На сегодняшний день демонтажные работы выполнены на 80%, а остекление на 90%», - отметил городской голова Вадим Бойченко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»