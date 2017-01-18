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Рубрика: Новости Мариуполя
18-01-2017, 18:40
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К юбилею в Мариуполе преобразят Приморский район

В этом году Приморский район отмечает свое 50-летие, поэтому ему дали «зеленый свет» на развитие. Работы много, однако, как показывает опыт, местные жители, общественники и представители власти сообща могут сделать многое.

Планы по развитию района сегодня вместе с председателями КСНов обсудили представители «Зеленого центра Метинвест». Озеленить территории, очистить родник, сделать больше колодцев – это и еще многое хотят осуществить мариупольцы, чтобы сделать свой район лучше.

Как отметил координатор центра Сергей Магера, 25 января состоится сессия горсовета, на которой депутаты и решат – сколько и кому выделить денег в этом году.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»