Крещение-2017: когда и как купаться в проруби

Завтра, 19 января, верующие будут отмечать третий по величине праздник в рождественско-новогоднем цикле – Крещение Господне.

Уже в ночь с 18 на 19 января самые закаленные начинают купания в проруби. Однако окунуться в ледяную воду также можно будет и днем в четверг, 19 января.

Кроме того, на Крещение в проруби набирают воду. Она хранится не меньше года и имеет лечебные свойства: по приданиям, крещенская вода лечит разные недуги, также ею можно окропить дом.

Представители ГСЧС рассказали, как необходимо вести себя на льду, в частности во время купания в проруби. Спасатели отметили, что категорически запрещено погружаться в воду в необорудованных для этого местах, без присутствия представителей Службы спасения и медицинских работников.

Купание детей должно происходить только под присмотром родителей или взрослых. Ни в коем случае нельзя нырять в воду, заходить в прорубь необходимо медленно и осторожно.

Купание в ледяной воде может быть опасным и иметь негативные последствия для человека, поэтому специалисты медслужбы предупреждают, что находиться в проруби можно не более 10 секунд - трех погружений вполне достаточно.

После купания нужно согреться - растереть тело полотенцем, быстро переодеться в сухое белье и выпить горячего чая. Купание в ледяной воде под воздействием алкоголя категорически запрещено.

Напомним, в Приморском районе Мариуполя купель подготовлена на водолазно-спасательной станции №1 по адресу Приморский бульвар, 38. В Левобережном районе купания пройдут на станции «Монолит» по ул. Виноградная, 60а. Обряд освящения воды в Левобережном районе начнётся 19 января в 11:30, а в Приморском районе - в 12:00.