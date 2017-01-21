21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий (International Hug Day). Он был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий (National Hugging Day), а затем стремительно распространился по всему миру. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.

Несмотря на молодой возраст этого праздника, сегодня трудно найти его автора: неизвестно, кому впервые в голову пришла такая идея «тесного» празднования 21 января, и почему выбрана именно эта дата. Считается, что инициаторами праздника являются студенты.

Именно в этот день парни и девушки заключали в свои объятия друг друга безо всякой интимной подоплеки. И, кстати, именно они в последние годы проводят 21 января различные флешмобы, посвященные данному празднику. По своеобразной легенде, во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом.

Важно также отметить, что есть еще один День объятий, который отмечается ежегодно 4 декабря, он ведет свою историю с 70-х годов 20 века. Но январский более известен, а потому и отмечается более широко.

Психологи считают, что люди, которые стремятся заключить вас в объятия, хотят испытать чувство безопасности, комфорта и любви. А объятия сопровождают нас на протяжении всей жизни. Мы обнимаем друзей и родных при встрече, после разлуки, обнимаем друг друга, чтобы выразить свою радость и благодарность.

Приятно то, что празднование 21 января не потребует никаких материальных затрат. Вам стоит лишь щедро наградить своим теплом всех, кого посчитаете нужным. Поздравляя с праздником, подарите своим близким и любимым людям объятия в знак теплого отношения к ним, напомнив тем самым о своих искренних теплых чувствах.

Емелин день, Емельян зимний

Этот день получил свое название в память о преподобном епископе Емилиане Кизическом, жившем в 9 веке.

Если накануне, на Ивана-бражника, «запивали» счастье девушек, которых против их воли выдавали замуж, то на Емелю наступал черед парней. Родительское решение о браке не всегда совпадало с желанием жениха, но считалось, что если «залить» супружество крепкими напитками, то ненавистный союз скорее придет к тому, что называется «стерпится — слюбится».

В этот день принято угощать кума с кумой. Считалось, что это приносит здоровье детям. Приходя к званому обеду, кум и кума приносили с собой подарок — брусок мыла и полотенце. При первом же купании ребенка его следовало мыть этим мылом и обтирать этим полотенцем, приговаривая: «С гуся вода, с моего дитятка худоба!».

Кроме того, существовал обычай рассказывать сказки, небылицы, интересные истории. Для этого вся семья вечером собиралась в доме. Отсюда и известная поговорка: «Мели, Емеля, твоя неделя!».

Емельян, как и Иван-бражник, носит прозвище Перезимник, что означает поворот зимы к весне и обещает скорую смену погоды. В то же время Емельян — это и «накрути буран». Метель в этот день считалась обычным явлением, однако подмечали направление ветра. Если дует с юга — значит, лето будет богатым на грозы.

Именины:

Василий, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Емельян, Иван, Илья, Михаил, Пафнутий, Юлиан