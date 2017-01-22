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Рубрика: Новости Мариуполя
22-01-2017, 13:34
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[Фото]

В центре Мариуполя жители выстроились в живой трезубец и сделали цепь единения

Сегодня на Театральной площади собралось около 1000 жителей города, в основном это были представители молодёжи. Пришедшие держали в руках государственные флаги Украины и шарики цветов государственной символики.

Перед собравшимися представителями духовенства был проведён молебен, затем мариупольцы минутой молчания почтили память погибших защитников Украины.

После официальной части пришедшие на площадь приняли участие в праздничном флешмобе. Часть молодых людей с шарами, наполненными гелем, выстроились посреди площади в фигуру трезубца. Остальные участники флешмоба организовали живую цепь единения, растянувшуюся вдоль проезжей части проспекта Мира перед зданием драмтеатра. Во время исполнения гимна Украины с Театральной площади в небо взмыли десятки голубых и желтых шаров.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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